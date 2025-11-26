Ate: custer del ‘Chosicano’ choca contra tráiler en la Carretera Central y deja varios heridos.

Un aparatoso choque entre una custer de la ruta conocida como el Chosicano y un tráiler de carga pesada se produjo la noche del martes en la Carretera Central, a la altura del paradero Lavadero, en la zona de ingreso a Huaycán, distrito de Ate.
El impacto dejó completamente dañada la cabina del vehículo menor y generó la movilización inmediata de agentes de Serenazgo y de la Policía Nacional.
El incidente ocurrió cerca de la avenida Andrés Avelino Cáceres, en el límite con Chaclacayo. Medios locales señalaron que el siniestro se habría originado por exceso de velocidad, aunque esta versión aún no ha sido confirmada por las autoridades.
Tras la alerta de los vecinos y pasajeros, miembros del Cuerpo General de Bomberos llegaron para asistir a los posibles heridos y realizar las primeras diligencias.
De manera preliminar, se informó que varias personas habrían sido trasladadas a un centro de salud cercano, pero aún no existe un reporte oficial sobre la cantidad de afectados.
Testigos indicaron que el chofer y el copiloto de la custer quedaron atrapados entre los fierros retorcidos, por lo que fueron rescatados con apoyo de personal municipal y efectivos policiales. La vía quedó parcialmente restringida mientras continuaban las labores de atención y remoción en la zona.
Número de emergencias
Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.
También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.
