Luego de que se conociera la ausencia de la partida presupuestal de S/793 millones solicitada por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) para cubrir las convocatorias 2026 de los concursos Beca 18 y la nueva Beca Tec, diversas organizaciones se han pronunciado para presionar al Congreso sobre un hecho que coloca en la incertidumbre a miles de estudiantes destacados, pero en condición de vulnerabilidad.

La Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES) ha emitido una alerta urgente al Congreso de la República, pidiendo la inclusión de estos montos en la Ley del Presupuesto 2026, cuya votación final se dará esta semana.

El examen de preselección para Beca 18 - 2026 fue organizado por el Pronabec y se desarrolló el pasado 16 de noviembre en las 24 regiones del país. Foto: Pronabec

La no inclusión frustraría convocatorias ya iniciadas y pondría en riesgo la continuidad de programas que hasta el día de hoy han beneficiado a decenas de miles de estudiantes.

“Si no se corrige esta omisión en el Pleno, miles de jóvenes talentosos que ya rindieron exámenes y están preseleccionados serán dejados de lado, y esto afectaría sus expectativas y la movilidad social. El costo político y social de frustrar estas convocatorias es inaceptable”, dijo Fernando Barrios, presidente de FIPES.

La preocupación de FIPES se basa en el compromiso explícito del Presidente del Consejo de Ministros, Dr. Ernesto Álvarez Miranda, quien en su discurso de investidura prometió otorgar nuevas 20,000 Becas 18, 10,000 Becas Tec y 8,000 Becas Permanencia.

Beca 18-2026 ofrece 10 modalidades de postulación para que jóvenes peruanos de buen rendimiento académico y condiciones de vulnerabilidad accedan a educación superior de calidad. Foto: Pronabec

Convocatorias en marcha y riesgo de paralización

Como se recuerda, la convocatoria 2026 para Beca 18 ya fue socializada y parcialmente ejecutada por el Pronabec. El examen de preselección ya se realizó el pasado 16 de noviembre en las 24 regiones del país. Es más, la lista de preseleccionados se anunciará el 22 de diciembre.

FIPES destaca que estos programas representan una inversión estratégica para garantizar el acceso a una educación superior de calidad y fortalecer la competitividad del país.

Beca 18, con 14 años de trayectoria, ha beneficiado a más de 90,000 estudiantes de alto rendimiento en situación de vulnerabilidad, consolidándose como uno de los programas más exitosos del Estado. Además, ocho de cada diez ganadores son los primeros de su familia en acceder a la educación superior.

Por su parte, Beca Tec impulsa la formación en carreras tecnológicas y técnico-productivas de alta demanda en el mercado laboral, esenciales para responder a las necesidades del sector productivo y promover el crecimiento del país.