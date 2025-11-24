Eric Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, utilizaba la venta de polladas falsas como una fachada para exigir pagos extorsivos a transportistas, obligándolos a comprar grandes lotes de tarjetas que simulaban una actividad solidaria, pero que en realidad funcionaban como cobro de cupos semanales.

Según una investigación difundida por Punto Final, esta modalidad aprovechaba la apariencia de una causa benéfica para imponer la compra de tarjetas valorizadas en 20 soles cada una.

Las víctimas, principalmente conductores y empresarios del transporte, eran forzadas a adquirir paquetes de entre 20 y 50 unidades. Aunque a veces se entregaban algunas polladas reales, el pago exigido cubría el total del paquete.

El reportaje mostró que este sistema permitió a la organización realizar depósitos bancarios sin levantar sospechas, al encubrir las transferencias como aportes para actividades de recaudación.

La Policía señaló que el esquema era dirigido desde Paraguay por ‘El Monstruo’, con apoyo del prófugo Jeff Jarol Hidalgo Infante, alias ‘Cachete’, cabecilla de la facción ‘Los Injertos del Norte’.

Además, imágenes obtenidas por las autoridades revelaron que cada integrante del grupo tenía asignada una zona de cobro, enfocada en empresas de transporte, comercios y locales de distritos específicos, lo que aseguraba un flujo constante de dinero incluso ante eventuales caídas de alguna facción.

En junio, un operativo policial logró congelar varias cuentas vinculadas a la red y golpear su núcleo financiero. Sin embargo, la DIVIAC advierte que ‘Cachete’ estaría intentando recuperar el control del movimiento del dinero y reactivar las extorsiones mediante cuentas aún operativas.

La Unidad de Inteligencia Financiera informó que uno de los brazos financieros del grupo habría movido más de seis millones de soles desde 2023 usando cuentas receptoras encubiertas.