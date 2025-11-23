Con el uso de maquinaria pesada, la Municipalidad de Santiago de Surco recuperó un área pública de 750 metros cuadrados que permaneció ocupada por cinco construcciones ilegales durante más de 20 años en las inmediaciones de la avenida Paseo de la República —conocida como Vía Expresa Sur— y el jirón Jorge Chamot.

La demolición se ejecutó la madrugada del 21 de noviembre sin ningún contratiempo, luego de permanecer seis meses suspendida debido a demandas judiciales presentadas por los ocupantes. Estas acciones fueron declaradas infundadas en dos instancias por el Poder Judicial, permitiendo al municipio proceder con la medida y liberar finalmente el predio.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El terreno, de forma triangular, será destinado a la construcción de accesos y salidas entre Paseo de la República y Jorge Chamot, además de pavimento renovado, sardineles y áreas verdes. Según la comuna, estos trabajos mejorarán la circulación vehicular y peatonal, así como la seguridad vial en una zona de alto tránsito.

El operativo estuvo encabezado por la Subgerencia de Fiscalización y Coactiva Administrativa de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, con apoyo de personal de Serenazgo, Tránsito, Defensa Civil, Obras, Mantenimiento de Ornato, Limpieza Pública, Procuraduría Municipal y la Policía Nacional.

La recuperación de espacios públicos es una política prioritaria de la gestión del alcalde Carlos Bruce. A la fecha, la municipalidad reporta más de 14,000 metros cuadrados de áreas públicas recuperadas en distintos sectores del distrito, reafirmando —según indican— el principio de autoridad y la protección de la calidad de vida de los vecinos.