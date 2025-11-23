La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó desde hoy la plataforma Elige tu local de votación (ETLV) para las Elecciones Generales 2026, una herramienta que permitirá a los ciudadanos seleccionar hasta tres locales cercanos a su domicilio, siempre dentro del distrito que figura en su Documento Nacional de Identidad (DNI).
La entidad informó que el sistema permanecerá disponible las 24 horas del día hasta el 14 de diciembre de 2025. Ingresa al siguiente enlace.
La elección puede ser realizada por todos los electores hábiles residentes en el territorio nacional, incluidos aquellos que cumplirán 18 años el mismo día de los comicios. En total, estarán disponibles 8,455 locales de votación a nivel nacional, según el padrón electoral cerrado el 14 de octubre de 2025.
El procedimiento podrá llevarse a cabo en versión web para computadoras o mediante la versión móvil. Para verificar la identidad, el usuario deberá responder tres preguntas personales; en celulares, también podrá optar por reconocimiento facial o fotografiar su DNI. Tras la verificación, el sistema solicitará un correo electrónico, número de celular y los datos de ubigeo registrados en el DNI. Una vez confirmado el correo, el elector podrá elegir los tres locales de su preferencia.
La ONPE detalló que el usuario podrá modificar su elección hasta en tres oportunidades adicionales. En marzo de 2026 se informará qué local fue finalmente asignado para las elecciones. Cabe recordar que en cada proceso electoral se debe realizar una nueva selección, ya que los locales disponibles pueden variar.
El aplicativo está disponible en español, quechua y aymara. Además, permite consignar si el elector presenta algún tipo de discapacidad, con el objetivo de brindar atención preferente durante la jornada electoral.
La institución subrayó que los datos ingresados son tratados de forma segura y confidencial, conforme a la Ley N.º 29733 de Protección de Datos Personales y su reglamento, lo que garantiza la autenticidad del proceso y evita posibles casos de suplantación de identidad. Asimismo, precisó que aquellos ciudadanos que no registren sus preferencias recibirán un local asignado automáticamente, según disponibilidad de mesas.
