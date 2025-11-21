Un operativo encabezado por el Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura y la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional (Dircocor) ejecutó 11 allanamientos simultáneos en Lima, Huaura–Huacho y Huarochirí, como parte de una investigación por presuntos delitos cometidos durante la actual gestión del Gobierno Regional de Lima (Gore Lima), al mando de Rosa Vásquez.

Según la tesis fiscal, las diligencias buscan recabar documentación y elementos de convicción relacionados con posibles irregularidades en contratos y adquisiciones del Gore Lima entre 2023 y 2025 , dentro de un esquema que habría favorecido a la empresa CESOLIV Servicios Generales E.I.R.L., cuyo gerente general tendría vínculos personales con autoridades regionales.

El operativo, denominado “Los Compadres de la Corrupción”, incluyó el allanamiento de la vivienda de la gobernadora regional Rosa Vásquez Cuadrado, ubicada en la zona de Parca, en el distrito de Santa Eulalia. Las intervenciones comenzaron la madrugada de este viernes 21 de noviembre y se llevaron a cabo con apoyo de diversas unidades de la PNP.

También fue allanado otro inmueble supuestamente vinculado a funcionarios del Gore Lima, identificado como residencia temporal de autoridades de la región.

El operativo se realizó en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción durante la actual gestión del Gobierno Regional de Lima. Foto: Andina

Inmuebles intervenidos y objetivos del operativo

Entre los locales de interés para la Fiscalía se encuentran una oficina contable ubicada en la zona de Salaverry, en Huacho, y una vivienda en Residencial Los Robles de la misma ciudad. Según las primeras verificaciones, estos inmuebles habrían sido utilizados como residencias y espacios de trabajo por funcionarios regionales de alto rango.

Paralelamente, se ejecutaron diligencias en varias oficinas de la sede central del Gobierno Regional de Lima, con el objetivo de ubicar y asegurar documentos considerados claves para la investigación.

El fiscal Cristian Manrique informó que ocho personas están siendo investigadas y que los allanamientos simultáneos buscan recolectar evidencias vinculadas a presuntos delitos de colusión, negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo, falsificación de documentos privados y uso de documentos falsos, entre otros.