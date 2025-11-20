El Gobierno presentó este jueves al Congreso el proyecto de ley que solicita delegación de facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado. El presidente José Jeri anunció la medida a través de su cuenta en X.
“Acabamos de presentar el PL de delegación de facultades para legislar principalmente en seguridad ciudadana, lo cual va a complementar las acciones que se vienen ejecutando en la guerra contra la delincuencia. Pedimos al Congreso su pronto debate y votación”, escribió.
Newsletter Buenos días
MIRA: Gobierno publica prórroga del estado de emergencia en Lima y Callao
El documento, registrado como Proyecto de Ley 13280-2025-PE, fue ingresado la mañana del 20 de noviembre al Área de Trámite Documentario del Parlamento.
En el oficio dirigido al primer vicepresidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi, el Ejecutivo solicita que el trámite sea considerado de “carácter muy urgente” en cumplimiento del artículo 105 de la Constitución.
Según el texto enviado, la delegación de facultades incluye no solo seguridad ciudadana y criminalidad organizada, sino también medidas vinculadas al crecimiento económico responsable y al fortalecimiento institucional.
El oficio consigna además que el pedido cuenta con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, encabezado por el primer ministro Ernesto Álvarez.
TE PUEDE INTERESAR
- Arequipa: Fiscalía pide 9 meses de prisión preventiva para conductor implicado en accidente que dejó 37 muertos
- Centro de Lima: asesinan a hombre en plena avenida Grau tras ser interceptado por sicarios
- El “error del Ministerio Público” que podría retrasar la extradición del ‘Monstruo’ al Perú
- Policías de civil en zonas peligrosas, la nueva estrategia del Gobierno para enfrentar ataques a buses: ¿medida efectista o efectiva?
- SMP: víctima de extorsión paga para recuperar su auto robado, pero fue estafada
Contenido sugerido
Contenido GEC