José Jerí es el segundo presidente más breve desde el siglo XX: Seis gráficos para entender la inestabilidad política

El gobierno de José Jerí Oré duró menos de cinco meses. Con solo 130 días en el cargo, su mandato es el segundo más corto que ha tenido el país desde inicios del siglo XX. Solo fue superado en brevedad por el de Manuel Merino, vacado a los cinco días de asumir el cargo.

