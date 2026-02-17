José Jerí es el segundo presidente más breve desde el siglo XX: Seis gráficos para entender la inestabilidad política

El gobierno de José Jerí Oré duró menos de cinco meses. Con solo 130 días en el cargo, su mandato es el segundo más corto que ha tenido el país desde inicios del siglo XX. Solo fue superado en brevedad por el de Manuel Merino, vacado a los cinco días de asumir el cargo.

Antes de Merino y Jerí, el último presidente que permaneció menos de 150 días en el cargo fue Nicolás Lindley López, quien lideró un gobierno de transición en 1963, hace más de seis décadas.

Desde el año 1900, los mandatarios peruanos que más tiempo permanecieron en el cargo fueron Augusto B. Leguía (11 años, 1 meses, y 21 días) y Alberto Fujimori (10 años, 3 meses, y 21 días).

Desde la crisis política que inició en el año 2016 durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, la duración promedio de un presidente del Perú ha sido de poco más de un año y cuatro meses, 66% menos que en el periodo 2001-2016.

Entre los años 2001 y 2016, el país tuvo un solo mandatario por periodo presidencial. Luego, los periodos 2016-2021 y 2021-2026 habrán tenido cuatro cada uno.

El último presidente del Perú en terminar su mandato, a la fecha, es Ollanta Humala Tasso (2011-2016).

Volatilidad y mandatos interrumpidos

Desde el siglo XX, el país ha tenido 34 gobiernos, legítimos y de facto. De estos, 18 -más de la mitad- fueron interrumpidos.

El principal motivo de terminación anticipada de los mandatos fueron los golpes de Estado (7), seguido de renuncias (4) y vacancias (4). La censura como presidente del Congreso de José Jerí constituye la primera vez que se utiliza ese proceso para retirar a un mandatario del cargo.

En los últimos 10 años (2016-2025), se han presentado 28 mociones de vacancia o censura contra los presidentes de la República.

Hacia el final de su mandato, se presentaron siete mociones contra José Jerí.

Como se ha anunciado, el Congreso de la República designaría al próximo presidente encargado este miércoles 18 de febrero.