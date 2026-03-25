Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), fue condecorado con la Orden El Sol del Perú en el grado de Gran Cruz.

La ceremonia se llevó a cabo en Palacio de Gobierno y contó con la participación del presidente del Perú, José María Balcázar y Hugo de Zela, ministro de Relaciones Exteriores.

“Esta condecoración que hoy le imponemos a nombre de la nación no solo celebra su distinguida carrera, su impecable trayectoria, sino también el valor de la continuidad técnica de la responsabilidad institucional y de confianza pública. Esa confianza que no se improvisa, que no se decreta y que se construye con prudencia, consistencia, coherencia y trabajo”, señaló Balcázar.

El mandatario peruano resaltó que bajo su liderazgo en el Banco Central de Reserva el sol peruano se ha fortalecido. “Bajo su liderazgo al frente del Banco Central de Reserva se ha fortalecido el sol peruano, porque cuando una institución monetaria es sólida, el país gana una gran estabilidad, se presenta la capacidad adquisitiva de nuestros ciudadanos, se protege el ahorro del trabajador. Las empresas, tanto nacionales como internacionales, planifican e invierten grandes montos de dinero con confianza”, agregó.

“Esta condecoración no es mía, sino del Banco Central, una institución que felizmente ha podido mantener una autonomía. Y digo en nombre del Banco Central, de todo el equipo, porque dentro de la región somos el país con el período más largo de inflación baja”, destacó Julio Velarde.

El presidente del BCR remarcó que este no es solo el periodo más largo en la región, sino en los últimos 150 años. “No hubo un periodo tan largo de inflación baja”, subrayó.