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Presidente José María Balcázar junto el titular del BCR, Julio Velarde. (Foto: Presidencia Perú)
Presidente José María Balcázar junto el titular del BCR, Julio Velarde. (Foto: Presidencia Perú)
Por Redacción EC

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), fue condecorado con la Orden El Sol del Perú en el grado de Gran Cruz.

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