En medio de una fuerte una temporada de lluvias asociada con la aparición de El Niño costero -y que se intensificaría en marzo, según el Senamhi-, los proyectos destinados a implementar sistemas de drenajes pluviales para mitigar el impacto de las inundaciones en seis ciudades del norte del país aún se encuentran en fases iniciales. Estos estarían listos, por lo menos, en el año 2030.

