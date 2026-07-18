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Resumen

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La Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú o Fenatep) - el gremio de docentes vinculados al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef)- continúa con las presiones para lograr su reconocimiento como sindicato por parte del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En ese contexto, consiguieron que el titular de la cartera los recibiera el último miércoles 15. Sin embargo, la reunión fue registrada de manera extemporánea recién un día después.

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