Según reveló Canal N y se observa en el Portal de Transparencia, Cruz recibió en su despacho a tres dirigentes de la Fenate el miércoles 15 de julio. Se trata Mauro Concha Villegas, Segundo Vásquez González y Walter Licla Zamora. El encuentro duró 50 minutos.

Aunque la reunión se realizó el miércoles 15 de julio, desde las 5:15 hasta las 6:08 pm, los ingresos de los tres dirigentes recién fueron incorporados al sistema el jueves 16 de julio, bajo la condición de “registro extemporáneo”.

Como se sabe, la organización sindical intenta revertir la decisión administrativa que dejó sin efecto su inscripción hace tres años.

Este Diario buscó recoger los comentarios del titular del MTPE, pero no hubo respuesta al cierre de esta edición.

El encuentro ocurrió pocos días después de que Cruz no descartara la posibilidad de que la Fenate vuelva a obtener el reconocimiento oficial. Consultado por RPP sobre un eventual nuevo registro del sindicato, el ministro sostuvo que ello dependerá del cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma.

“Habría que ver. Si se cumple con todos los requisitos, tiene que reconocerse, pero si no los cumple, habrá que dar un tiempo para absolver las observaciones y superarlas; si al final no se cumple, no se podría reconocer”, declaró el viernes 10 de julio.

La reunión con los dirigentes de la Fenate también ocurre en medio de una reestructuración en la alta dirección del Ministerio de Trabajo. El mismo día del encuentro, el Ejecutivo oficializó la salida de los viceministros de Trabajo Promoción del Empleo y la designación de un nuevo secretario general de la cartera mediante resoluciones publicadas en el diario oficial El Peruano.

El 15 de julio, los dirigentes de la Fenate también visitaron el Ministerio de Educación, según consta en el Portal de Transparencia. Además de los tres dirigentes que acudieron al Ministerio de Trabajo, participaron Rolando Requiz Espinoza y Gregorio Huayhuarima. Todos fueron recibidos por Roger Rodríguez Delgado, jefe de la Oficina de Diálogo del ministerio. La reunión se desarrolló entre las 12:04 p.m. y la 1:04 p.m.

Fotografia compartida por el Fenate el último 15 de julio en la fachada del Ministerio de Educación.

Cabe recordar que la Fenate fue fundada por Pedro Castillo tras la huelga nacional de maestros de 2017 y surgió como una organización alternativa al Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep).

En agosto de 2021, pocas semanas después del inicio del gobierno de Castillo, la Fenate obtuvo su inscripción en el Registro de Organizaciones Sindicales del Sector Público durante la gestión del entonces ministro de Trabajo Iber Maraví, hoy senador electo.

Tras la caída del gobierno de Castillo, el escenario cambió. En junio de 2023, una resolución directoral del Ministerio de Trabajo declaró la nulidad de la inscripción de la Fenate al concluir que el procedimiento no cumplió diversos requisitos técnicos exigidos para el reconocimiento de organizaciones sindicales del sector público. Dos meses después, en agosto de ese mismo año, una segunda instancia administrativa confirmó la decisión.

Desde entonces, la Fenate busca recuperar su reconocimiento oficial ante el Ministerio de Trabajo, trámite que actualmente se encuentra nuevamente bajo evaluación de la misma cartera que esta semana recibió en su despacho a tres de sus principales dirigentes.

Cuestionamientos

El exministro del Interior Rubén Vargas y el exviceministro de Orden Interno Ricardo Valdés cuestionaron que el ministro de Trabajo, Flavio Cruz, haya recibido en su despacho a dirigentes de la Fenate. Además, criticaron que la reunión haya sido registrada de manera extemporánea en el portal de transparencia.

Para Vargas, la Fenate representa una amenaza en la medida en que reivindica el denominado “pensamiento Gonzalo”. En ese sentido, sostuvo que organizaciones que compartan esa ideología no deberían ser reconocidas por el Estado.

“Es un órgano generado por el brazo político de Sendero Luminoso. Entonces, cualquier organización sindical o social que quiera formalizarse tiene que reconocer de manera clara las normas que rigen un sistema democrático y eso no pasa, en absoluto, por tener en su ideario el llamado pensamiento Gonzalo”, afirmó.

Añadió que “el Estado, el Gobierno de turno, no puede permitir formalizar a un sindicato sabiendo cuál es su ideario, con el que se justificó el asesinato de miles de peruanos”.

Asimismo, cuestionó que se permita que ideologías extremistas busquen influir en el sistema educativo.

“¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando, como si no fuera un tema de nuestra incumbencia, que ideologías de extrema izquierda, como el pensamiento Gonzalo y Patria Roja, se disputen la educación de nuestros hijos?”, manifestó.

El exministro también criticó que la reunión no se registrara oportunamente en el portal de transparencia.

“Cuando hacen estos trámites, los funcionarios públicos, sabiendo que no se deben hacer estas reuniones, intentan hacerlo de manera clandestina y empiezan a enredarse con esas reuniones y los temas tratados”, señaló.

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Por su parte, Valdés expresó: “Me preocupa esta persistencia del Gobierno de José María Balcázar de darle cabida a un organismo que, a todas luces, sabemos que es una herencia de Sendero Luminoso. Me preocupa muchísimo que se insista en ese tema, cuando ya Iber Maraví les dio la luz verde, pero la perdieron. Quieren darle legitimidad a un movimiento que no le corresponde”.

A su juicio, la próxima gestión presidencial deberá revisar las designaciones realizadas durante el actual gobierno, especialmente en el Ministerio de Trabajo. En esa línea, sostuvo que Flavio Cruz busca favorecer a la Fenate.

“Hay que recordar que Perú Libre llegó con una facción de integrantes del Movadef”, subrayó.

Valdés también consideró que el registro extemporáneo de la reunión buscó evitar el escrutinio público.

“Aquí hay un deseo de ocultar la reunión y opacar la transparencia, que es absolutamente necesaria cuando ya se han registrado voces que han llamado la atención sobre esta cercanía entre la Fenate y el actual Gabinete”, afirmó.

Finalmente, responsabilizó también al presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, por no adoptar medidas frente a estos hechos.

“No entiendo lo que está pasando. Él es una persona que proviene de las Fuerzas Armadas y sabe perfectamente qué rol jugó Sendero Luminoso. No entiendo este ponerse de costado del premier. De Balcázar lo entiendo porque viene desde hace meses tratando de favorecer a estas facciones y al propio expresidente Pedro Castillo”, concluyó.