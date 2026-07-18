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Las contradicciones de Cruz

El ministro de Trabajo niega públicamente reconocer a la Fenatep, mientras en privado allana el camino para su legalización pese a sus vínculos con el Movadef.

    Editorial El Comercio
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    Flavio Cruz, vocero de Perú Libre, criticó a Roberto Sánchez. (Foto: Congreso)
    Flavio Cruz, vocero de Perú Libre, criticó a Roberto Sánchez. (Foto: Congreso)

    El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Flavio Cruz, recibió el miércoles 15 de julio a tres dirigentes de la Fenatep, sindicato fundado por Pedro Castillo y cuya inscripción fue anulada por el propio sector que encabeza en el 2023. La reunión confirma lo que ya señalamos en este Diario cuando cuestionamos su nombramiento: Cruz llegó al sector no por mérito técnico, sino como cuota de Perú Libre, el partido de Vladimir Cerrón, y su gestión ya muestra para qué fue puesto ahí.

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