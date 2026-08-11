Los Premios Somos están de vuelta en su edición 2026 para seguir celebrando lo mejor de la gastronomía peruana. Tras batir récords de votación en sus entregas anteriores, los galardones de El Comercio rinden homenaje una vez más a tradiciones tan arraigadas como el chifa, esa emblemática fusión de sabores chinos y peruanos que nos regala clásicos indispensables como el arroz chaufa, el tallarín saltado y el wantán frito.

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Por cuarto año consecutivo, el histórico Titi fue elegido por el público como el Mejor Chifa, reafirmando sus siete décadas como un punto de encuentro indispensable para generaciones de peruanos. Mientras gran parte de la oferta local apostó por la simplificación del menú rápido, la familia al frente de Titi eligió sostener una propuesta contracultural basada en la técnica depurada y la constante innovación. Esta búsqueda por ampliar el lenguaje gastronómico del restaurante se refleja en la labor de Bruce y Lina Holly junto al chef pastelero Juan Carlos Rojas. Un estándar de calidad inquebrantable que hoy se disfruta tanto en su local tradicional de San Isidro (Av. Javier Prado Este 1212) como en su reciente espacio en La Molina (Los Bambúes 198).

Nominados en la categoría

Estos fueron los finalistas en la categoría Mejor Chifa de los Premios Somos 2026:

Chifa Internacional

Chifa Mi Amigo

Chung Tong

Four Seas

Hakka

Hou Wha

Kion

Lung Fung

Madam Tusán

Master Kong

O-MEI

Shi-Nuá

Song Restaurante

Wong King

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

¿Cómo se eligen a los ganadores a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido. Los ganadores, por su parte, son determinados por el voto popular. La edición 2026 tuvo abiertas sus votaciones desde el 27 de mayo hasta el 26 de julio del 2026. En total, fueron 37 categorías premiadas con el voto del público.