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Titi repetí el plato y se convierte en el Mejor Chifa, por cuarto año consecutivo, según los lectores de El Comercio.
Titi repetí el plato y se convierte en el Mejor Chifa, por cuarto año consecutivo, según los lectores de El Comercio.
/ Richard Hirano
Por Alejandra Garboza

Los Premios Somos están de vuelta en su edición 2026 para seguir celebrando lo mejor de la gastronomía peruana. Tras batir récords de votación en sus entregas anteriores, los galardones de El Comercio rinden homenaje una vez más a tradiciones tan arraigadas como el chifa, esa emblemática fusión de sabores chinos y peruanos que nos regala clásicos indispensables como el arroz chaufa, el tallarín saltado y el wantán frito.

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