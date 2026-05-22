Hay preguntas que nunca pasan de moda: dónde se come el mejor chifa, cuál es la pollería que nunca falla, qué cafetería merece una visita o cuál es ese huarique que todos recomiendan. Desde hace tres años, los Premios Somos buscan responder esas discusiones que aparecen alrededor de cualquier mesa peruana, y este 2026 vuelven con una cuarta edición que promete capturar el pulso actual de la gastronomía local.

Las votaciones comenzarán este miércoles 27 de mayo a través de la web de El Comercio y, como cada año, serán los lectores quienes tendrán la tarea de elegir a sus favoritos. En total, esta edición contará con 36 categorías principales que buscan reconocer desde restaurantes clásicos hasta nuevas propuestas que hoy marcan la pauta.

La dinámica se mantiene: el público podrá votar por sus favoritos en distintas categorías y, posteriormente, los ganadores serán reconocidos en una ceremonia especial que volverá a realizarse en el Museo Pedro de Osma, en Barranco, uno de los escenarios ya clásicos de los Premios Somos.

La edición pasada confirmó el enorme interés que despierta esta premiación. Más de 52 mil personas participaron con sus votos, consolidando a este certamen como uno de los reconocimientos gastronómicos más importantes y cercanos al público peruano.

Este año, además del voto del público, habrá un jurado especial compuesto por periodistas del rubro, creadoras de contenido y otras figuras vinculadas al sector gastronómico. Ellas serán las encargadas de evaluar categorías como mejor nuevo restaurante, o los reconocimientos especiales a la cocinera y el cocinero del año, el Premio a la Trayectoria, etc.

Nuevas categorías y más nominados

Como toda fotografía de la gastronomía peruana, los Premios Somos también evolucionan junto con los hábitos y preferencias del público. Por eso, esta edición incorpora nuevas categorías y amplía el número de nominados en algunos de los rubros más competitivos.

Entre las novedades destaca el regreso del mejor huarique, una categoría que reconoce esos espacios pequeños, muchas veces discretos. También se introduce el premio al mejor restaurante coreano, distinción que responde al crecimiento y popularidad que ha alcanzado esta cocina en Lima durante los últimos años. Otra de las apuestas de esta edición es galardonar a la mejor cafetería de especialidad del Perú, una categoría que amplía la mirada más allá de Lima. Con ello, los premios buscan reconocer el crecimiento de la cultura cafetera y el trabajo de cafeterías que hoy marcan la pauta en distintas regiones del país.

Para hablar de lo peruano en el exterior, se suma el reconocimiento al mejor restaurante peruano en el extranjero, que busca destacar aquellas propuestas que llevan la cocina peruana a otros países. También habrá cambios en la forma de reconocer a los creadores de contenido gastronómico. Este año existirán dos categorías diferenciadas: una enfocada en quienes comparten recomendaciones y descubrimientos gastronómicos, y otra dirigida a quienes comparten conocimiento a través de recetas.

Además, algunas de las categorías más populares ampliarán su lista de nominados a 15 opciones, como las de mejor pollería y mejor chifa. La decisión responde a la enorme variedad y crecimiento que existe actualmente en estos rubros, así como al interés de representar propuestas diversas y de distintas zonas.

No se pierda la oportunidad de votar por sus favoritos en esta nueva edición de los Premios Somos.

¿Cómo y dónde votar?

Desde este miércoles 27 de mayo, los lectores podrán votar por sus favoritos en una nueva edición de Premios Somos a través de la web elcomercio.pe. El sistema de votación es libre y permite participar en las categorías que cada usuario desee, sin necesidad de completar toda la lista. Este año, la premiación contará con 36 categorías.