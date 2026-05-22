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Desde el 27 de mayo podrás votar por lo mejor de la gastronomía en los Premios Somos.
Desde el 27 de mayo podrás votar por lo mejor de la gastronomía en los Premios Somos.
Por Pierina Denegri Davies

Hay preguntas que nunca pasan de moda: dónde se come el mejor chifa, cuál es la pollería que nunca falla, qué cafetería merece una visita o cuál es ese huarique que todos recomiendan. Desde hace tres años, los Premios Somos buscan responder esas discusiones que aparecen alrededor de cualquier mesa peruana, y este 2026 vuelven con una cuarta edición que promete capturar el pulso actual de la gastronomía local.

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