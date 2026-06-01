El pollo a la brasa no es solo un plato bandera de nuestra gastronomía, es también un ritual de las familias peruanas sin distinción. Consumido por millones y declarado Patrimonio Cultural de la Nación, este ícono culinario ha sabido evolucionar desde su origen en los años cincuenta, manteniendo su mística intacta. Es por eso que en la cuarta edición de los Premios Somos lo celebramos a lo grande.

La oferta de pollo a la brasa en el Perú es tan vasta como diversa, yendo desde las tradicionales e históricas cadenas que guardan el secreto de la receta original, hasta las propuestas más contemporáneas que apuestan por insumos orgánicos, técnicas de cocción innovadoras y un cuidado minucioso en las guarniciones. Encontrar el equilibrio perfecto en su preparación es tarea minuciosa, convirtiendo a la competencia en este rubro en una de las más reñidas de nuestros premios.

En esta nueva edición de los Premios Somos, la categoría a Mejor pollo a la brasa promete ser una de las más votadas por el público, reuniendo a quince establecimientos que han llevado este clásico a su máxima expresión. Conoce de cuáles se trata y vota por tu favorito.

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

Nominados en la categoría

Estos son los nominados en la categoría Mejor pollo a la brasa de los Premios Somos 2026:

Don Melchor

Dirección: Av. Primavera 1000, Surco/ Av. Javier Prado Este 4492, Surco.

Don Tito

Dirección: Consulta aquí todas sus sedes.

Gran Parrillada Timbó

Dirección: Av. Simón Bolívar 944, Lima.

Hilton

Dirección: Av. Julio César Tello 802, Lince.

Kendall Brasa

Dirección: Av. Gral. Juan Antonio Álvarez de Arenales 798, Jesús María.

Kumar y sus polluelos

Dirección: Jr. Tacna 925, Magdalena del Mar.

La Leña

Dirección: Consulta aquí todas sus sedes.

Las Canastas

Dirección: Consulta aquí todas sus sedes

Mediterráneo

Dirección: Consulta aquí todas sus sedes.

Pardos Chicken

Dirección: Consulta aquí todas sus sedes.

Pollizos

Dirección: Av. General Mendiburu 874, Miraflores.

Primos Chicken Bar

Dirección: Consulta aquí todas sus sedes.

Tinajas Chicken & Grill

Dirección: Consulta aquí todas sus sedes.

Tori Polleria

Dirección: Calle José Gálvez 390, Miraflores.

Villa Chicken

Dirección: Consulta aquí todas sus sedes.

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.

¿Cómo se eligen a los nominados a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.