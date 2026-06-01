El pollo a la brasa no es solo un plato bandera de nuestra gastronomía, es también un ritual de las familias peruanas sin distinción. Consumido por millones y declarado Patrimonio Cultural de la Nación, este ícono culinario ha sabido evolucionar desde su origen en los años cincuenta, manteniendo su mística intacta. Es por eso que en la cuarta edición de los Premios Somos lo celebramos a lo grande.
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La oferta de pollo a la brasa en el Perú es tan vasta como diversa, yendo desde las tradicionales e históricas cadenas que guardan el secreto de la receta original, hasta las propuestas más contemporáneas que apuestan por insumos orgánicos, técnicas de cocción innovadoras y un cuidado minucioso en las guarniciones. Encontrar el equilibrio perfecto en su preparación es tarea minuciosa, convirtiendo a la competencia en este rubro en una de las más reñidas de nuestros premios.
En esta nueva edición de los Premios Somos, la categoría a Mejor pollo a la brasa promete ser una de las más votadas por el público, reuniendo a quince establecimientos que han llevado este clásico a su máxima expresión. Conoce de cuáles se trata y vota por tu favorito.
Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.
Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.
Estos son los nominados en la categoría Mejor pollo a la brasa de los Premios Somos 2026:
Dirección: Av. Primavera 1000, Surco/ Av. Javier Prado Este 4492, Surco.
Dirección: Consulta aquí todas sus sedes.
Dirección: Av. Simón Bolívar 944, Lima.
Dirección: Av. Julio César Tello 802, Lince.
Dirección: Av. Gral. Juan Antonio Álvarez de Arenales 798, Jesús María.
Dirección: Jr. Tacna 925, Magdalena del Mar.
Dirección: Consulta aquí todas sus sedes.
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Dirección: Av. General Mendiburu 874, Miraflores.
Dirección: Consulta aquí todas sus sedes.
Dirección: Consulta aquí todas sus sedes.
Dirección: Calle José Gálvez 390, Miraflores.
Dirección: Consulta aquí todas sus sedes.
Los ganadores de 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.
Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.