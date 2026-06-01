Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Conoce a las pollerías nominadas a los Premios Somos 2026. (Fotos: Facebook/ Difusión)
Conoce a las pollerías nominadas a los Premios Somos 2026. (Fotos: Facebook/ Difusión)
Por Melvyn Arce Ruiz

El pollo a la brasa no es solo un plato bandera de nuestra gastronomía, es también un ritual de las familias peruanas sin distinción. Consumido por millones y declarado Patrimonio Cultural de la Nación, este ícono culinario ha sabido evolucionar desde su origen en los años cincuenta, manteniendo su mística intacta. Es por eso que en la cuarta edición de los Premios Somos lo celebramos a lo grande.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.