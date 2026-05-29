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Resumen

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En la cuarta edición de los Premios Somos decidimos darle un lugar a una cocina especial: la coreana, que poco a poco ha ido ganando un espacio especial y querido por muchos comensales en la escena gastronómica local. Por eso, creamos la categoría "Mejor restaurante coreano".
En la cuarta edición de los Premios Somos decidimos darle un lugar a una cocina especial: la coreana, que poco a poco ha ido ganando un espacio especial y querido por muchos comensales en la escena gastronómica local. Por eso, creamos la categoría "Mejor restaurante coreano".
/ Alexandra Tran en Unsplash // Hugo Pérez / GEC
Por Pierina Denegri Davies

Durante años, la gastronomía coreana fue, para muchos limeños, un secreto compartido entre pequeñas comunidades, fanáticos del K-pop o amantes de los K-dramas. Hoy, en cambio, basta caminar por distritos como Jesús María, San Borja o Miraflores para encontrarse con largas mesas llenas de parrillas humeantes, pollo frito glaseado, sopas picantes y grupos de amigos compartiendo pequeños platos en el centro.

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