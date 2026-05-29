Durante años, la gastronomía coreana fue, para muchos limeños, un secreto compartido entre pequeñas comunidades, fanáticos del K-pop o amantes de los K-dramas. Hoy, en cambio, basta caminar por distritos como Jesús María, San Borja o Miraflores para encontrarse con largas mesas llenas de parrillas humeantes, pollo frito glaseado, sopas picantes y grupos de amigos compartiendo pequeños platos en el centro.

Por eso, este 2026 los Premios Somos presentan una nueva categoría: mejor restaurante coreano. Un reconocimiento que busca celebrar el crecimiento e impacto que la cultura de Corea del Sur ha tenido no solo en el Perú, sino en el mundo.

Porque, en efecto, Corea conquistó el planeta mucho antes de que muchos se dieran cuenta. Primero llegaron los K-dramas, capaces de cautivar a millones de televidentes con historias complejas y emotivas. Luego irrumpieron las canciones pegajosas y las coreografías imposibles del K-pop. Enseguida, vinieron las películas premiadas internacionalmente. Pero antes de todo ello, quizás desde siempre, existió una gastronomía vibrante, intensa y profundamente comunitaria que terminó encontrando un lugar especial en Lima.

En esta edición de los Premios Somos podrás votar por tu restaurante favorito para disfrutar antojos como kimbap, kimchi o mandu. / Foto de Daniel en Unsplash

Apenas uno se sienta a la mesa, aparecen los infaltables banchan: una serie de pequeños platos que acompañan la comida y que pueden incluir kimchi, vegetales encurtidos, espinaca sazonada o brotes marinados. Más que simples entradas, el banchan representa una tradición profundamente arraigada en Corea: compartir distintos sabores alrededor de la mesa y convertir cada comida en una experiencia colectiva.

Hay quienes no perdonan un buen tteokbokki, esos pastelitos de arroz bañados en salsa picante y ligeramente dulce. Otros prefieren unos mandu recién hechos, una olla caliente de budae jjigae, un colorido bibimbap o un contundente dosirak (la clásica lonchera coreana) compuesto por arroz, proteínas y acompañamientos. También están los fanáticos de la parrilla coreana cocinada directamente en la mesa y, por supuesto, el suculento pollo frito coreano, servido con salsas que van desde el ajo y la miel hasta versiones intensamente picantes.

Mucho más que una tendencia

Para esta nueva categoría, se eligieron restaurantes que ofrecen propuestas amplias y representativas de la cocina coreana, espacios donde es posible recorrer distintos platos y entender la riqueza de esta gastronomía más allá de un solo antojo. Los nominados son: Arirang, Biwon Bistro, Casa Corea, Conamu, Gangnam Oppa, Han Kook Kwan, Kangnam Style Chicken, Nang Man, Nodaji y Seoul Garden El Original.

El kimchi es un tradicional fermento coreano de col y otros vegetales que acompaña gran parte de las comidas con su sabor intenso y picante. / Foto de Daniel en Unsplash

Eso no significa dejar de lado otras propuestas especializadas que también han ayudado a expandir el furor por la cocina coreana en Lima. Ahí están los locales dedicados al corn dog coreano cubierto de queso y papas fritas, o aquellos donde el protagonista es el bingsu, ese refrescante postre helado coronado con frutas, leche condensada o toppings dulces. Porque si algo ha demostrado la gastronomía coreana en los últimos años, es que ya dejó de ser una curiosidad pasajera para convertirse en parte de la conversación gastronómica cotidiana de la ciudad.

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

Nominados en la categoría

Estos son los nominados en la categoría Mejor restaurante coreano de los Premios Somos 2026:

Arirang

Biwon Bistro

Casa Corea

Conamu

Gangnam Oppa

Han Kook Kwan

Kangnam Style Chicken

Nang Man

Nodaji

Seoul Garden El Original

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.

¿Cómo se eligen a los nominados a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.