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En 2024 el Ministerio de Cultura presentó oficialmente una publicación vinculada a T’aqrachullo como parte del proceso de investigación y puesta en valor del complejo. (Foto: Mincul)
En 2024 el Ministerio de Cultura presentó oficialmente una publicación vinculada a T’aqrachullo como parte del proceso de investigación y puesta en valor del complejo. (Foto: Mincul)
Por Celeste Pérez

La reciente publicación de National Geographic sobre T’aqrachullo, en Cusco, volvió a colocar al complejo arqueológico en la conversación internacional. Presentado como una antigua ciudad o fortaleza inca de enormes dimensiones —e incluso comparado con Machu Picchu—, el sitio despertó interés mundial por su extensión y complejidad histórica. Sin embargo, especialistas peruanos precisan que, lejos de tratarse de un “nuevo descubrimiento”, T’aqrachullo ha sido investigado desde hace décadas y todavía enfrenta importantes retos de conservación y acceso turístico.

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