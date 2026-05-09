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En julio de este año se iniciará una nueva etapa de investigación en el Monumento Arqueológico Chavín de Huántar. Un proyecto que es posible gracias a inversores privados, como Antamina.(Foto: Equipo de investigación del Monumento de Chavín)
En julio de este año se iniciará una nueva etapa de investigación en el Monumento Arqueológico Chavín de Huántar. Un proyecto que es posible gracias a inversores privados, como Antamina.(Foto: Equipo de investigación del Monumento de Chavín)
Por Celeste Pérez

Durante años, Chavín de Huántar se entendió desde lo visible: sus plazas, sus estructuras monumentales, su lugar como uno de los más grandes centros ceremoniales del mundo andino. Hoy, esa definición parece quedar corta.

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