Antamina había organizado un evento por su 25 aniversario al interior de Chavín de Huántar. Foto: X
Antamina había organizado un evento por su 25 aniversario al interior de Chavín de Huántar. Foto: X
Por Redacción EC

El evento cultural “Chavín de Noche”, previsto para la noche del martes 15 de setiembre en el Monumento Arqueológico de Chavín de Huántar, en la provincia de Huari, Áncash, finalmente no se realizó luego de una intervención preventiva de la Fiscalía Provincial de San Marcos.

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