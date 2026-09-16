El evento cultural “Chavín de Noche”, previsto para la noche del martes 15 de setiembre en el Monumento Arqueológico de Chavín de Huántar, en la provincia de Huari, Áncash, finalmente no se realizó luego de una intervención preventiva de la Fiscalía Provincial de San Marcos.

La diligencia se produjo tras las alertas y cuestionamientos difundidos por ciudadanos respecto a la instalación de infraestructura en el sitio arqueológico. Durante tres constataciones realizadas el martes, el Ministerio Público verificó el montaje de estructuras metálicas, toldos, pantallas, un escenario y otros elementos vinculados con la actividad.

Antamina había organizado un evento por su 25 aniversario al interior de Chavín de Huántar. Foto: X

Fiscalía constató infraestructura instalada

La primera intervención fiscal se realizó durante la mañana, de oficio y con apoyo de la Policía Nacional. El fiscal provincial Lucho Díaz Támara solicitó información sobre las autorizaciones correspondientes y exhortó a los responsables a garantizar la protección del patrimonio arqueológico.

Posteriormente, tras conocerse una denuncia presentada ante la Comisaría de Chavín de Huántar, se efectuó una segunda constatación con participación de los involucrados y representantes ciudadanos.

En esta diligencia se contrastó la infraestructura instalada con las condiciones establecidas por la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Áncash. De acuerdo con la información fiscal, se identificaron elementos cuya permanencia dentro del área arqueológica no contaba con autorización expresa.

DDC Áncash Dirección de Cultura de Áncash autorizó a Antamina realizar actividad conmemorativa por su 25° aniversario en el Monumento Arqueológico Chavín de Huántar. Foto: difusión

La Fiscalía exhortó al coordinador del monumento y a la empresa organizadora a retirar o reubicar el pórtico, la plataforma, los toldos y cualquier otra estructura logística o temporal que no estuviera expresamente autorizada.

Además, estableció que el desmontaje debía realizarse sin perforaciones, excavaciones, hincados, anclajes, remoción del suelo o cualquier otra intervención que pudiera alterar las estructuras prehispánicas.

Antamina comunicó la suspensión del evento

Durante una tercera constatación, realizada en horas de la noche, la Fiscalía verificó que el evento había sido suspendido y que el personal encargado se encontraba retirando los equipos y estructuras instaladas.

La empresa organizadora también comunicó formalmente a la DDC de Áncash que “Chavín de Noche” no se realizaría y que se habían paralizado definitivamente las labores de producción y montaje.

La actividad había sido organizada por la minera Antamina como parte de las celebraciones por sus 25 años de operaciones. Antes de la intervención fiscal, la compañía sostuvo que contaba con la viabilidad de la DDC de Áncash, otorgada el 10 de setiembre, y afirmó que las estructuras no ocupaban áreas intangibles ni afectaban el patrimonio.

Antamina había organizado un evento por su 25 aniversario al interior de Chavín de Huántar.

Asimismo, Antamina señaló que no se trataba de un concierto de gran magnitud, sino de una propuesta cultural que contemplaba la participación de un compositor peruano, músicos y danzantes locales.

Ante ello, el Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú había cuestionado el uso de espacios arqueológicos para actividades empresariales y pidió conocer los criterios técnicos y administrativos considerados para autorizar la actividad.

El caso cobró especial atención debido a la condición patrimonial de Chavín de Huántar. El monumento integra la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1985 y constituye uno de los principales sitios arqueológicos de la región Áncash.