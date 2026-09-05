Temblor de magnitud 3,8 se registró a 90 kilómetros al oeste de Chimbote. (Foto: IGP)
Temblor de magnitud 3,8 se registró a 90 kilómetros al oeste de Chimbote. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un nuevo sismo se registró la tarde de hoy, sábado 05 de septiembre. La magnitud fue de 3,8 y tuvo una profundidad de 34 kilómetros y 90 kilómetros al oeste de Chimbote, Santa - Áncash.

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