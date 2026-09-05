La velocidad del viento aumentará en la sierra norte desde este sábado 5 hasta el lunes 7 de setiembre, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). El incremento será de ligera a moderada intensidad y se estiman valores próximos a los 35 kilómetros por hora (km/h).

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Asimismo, se prevén ráfagas de viento con velocidades superiores a los 40 km/h en las zonas comprendidas dentro del aviso meteorológico. Los departamentos que podrían verse afectados son Cajamarca, Lambayeque y Piura.

Cajamarca, Lambayeque y Piura: advierten incremento de la velocidad del viento desde hoy. (Foto: Andina)

En Cajamarca, el aviso comprende las provincias de Celendín, Chota, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio y Santa Cruz. En Lambayeque, las provincias de Ferreñafe y Lambayeque; mientras que en Piura incluye Ayabaca, Huancabamba, Morropón y Piura.

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y regionales a adoptar medidas de prevención frente al incremento de los vientos.

Entre las recomendaciones figura evitar conducir por caminos o carreteras irregulares y transitar muy cerca de los bordes de abismos o precipicios. Indeci señaló que la falta de visibilidad podría ocasionar que los vehículos salgan de la vía.

Vientos de hasta 40 km/h se esperan en zonas de Cajamarca, Lambayeque y Piura. (Foto: Andina)

También recomendó asegurar adecuadamente los techos y vigas para evitar que se desprendan debido al viento. Asimismo, pidió alejarse de los árboles, debido a que sus ramas podrían romperse y generar accidentes.

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De igual manera, se aconsejó evitar el tránsito por parques o avenidas con árboles. En caso de que el viento genere polvo, Indeci recomendó proteger los ojos, la nariz y la boca para evitar posibles enfermedades.

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