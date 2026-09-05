Senamhi prevé ráfagas de viento superiores a los 40 km/h. (Foto: Andina)
Senamhi prevé ráfagas de viento superiores a los 40 km/h. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La velocidad del viento aumentará en la sierra norte desde este sábado 5 hasta el lunes 7 de setiembre, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). El incremento será de ligera a moderada intensidad y se estiman valores próximos a los 35 kilómetros por hora (km/h).

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