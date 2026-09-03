El agro peruano continúa consolidándose como uno de los principales motores de crecimiento y generación de empleo del país. En 2025, las agroexportaciones alcanzaron un récord de US$ 15,013 millones, 17.3% más que el año anterior.

La tendencia continúa en 2026. Durante el primer semestre, las exportaciones agropecuarias sumaron US$ 5,667 millones, con un crecimiento de 3.7%. La palta lideró con US$ 973 millones, seguida por la uva con US$ 789 millones y el arándano con US$ 453 millones, este último con un crecimiento de 48.7%.

El Perú exportó en 2025, 540 productos agrícolas a 115 mercados internacionales, superando los tres millones de toneladas. Por volumen, destacaron palta, uva, arándano, mandarina y mango.

El impacto también se refleja en empleo. Solo durante el primer trimestre de 2026, el empleo formal agropecuario creció 11.9%, generando más de 83 mil nuevos puestos de trabajo. El sector representa alrededor del 23% del empleo total nacional.

En este contexto se realizó en el Hotel Country el IV Cóctel de Reencuentro de la Agricultura Peruana – AGAP & AGROFEST, encuentro que reunió a ministros de Estado, autoridades, empresarios, productores, gremios y líderes del sector.

El evento tuvo como anfitrión a HORTUS y contó con la participación de Gabriel Amaro, presidente de AGAP y socio estratégico de AGROFEST, además de representantes del sector público y privado.

Durante el encuentro se planteó la necesidad de profundizar la articulación entre Estado, empresa privada, gremios, academia, tecnología y productores, así como acelerar inversiones en innovación, investigación, inteligencia artificial, gestión hídrica y transformación de alimentos.

“Si nuestra gastronomía logró conquistar al mundo, tenemos que conseguir que el mundo venga al Perú a conocer, comprar, invertir e innovar en el agro que la hace posible”, señaló Gonzalo Díaz Arias, impulsor de AGROFEST.

El reto parte de una base sólida: el sector acumula 13 años consecutivos de crecimiento agroexportador, según Mincetur, y continúa incrementando su participación dentro de las exportaciones nacionales. El Perú ya conquistó al mundo desde su gastronomía. El siguiente desafío es que también lo haga desde el agro que la hace posible.

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