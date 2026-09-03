Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones agropecuarias sumaron US$ 5,667 millones, con un crecimiento de 3.7%. | Foto: Andina / Referencial
Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones agropecuarias sumaron US$ 5,667 millones, con un crecimiento de 3.7%. | Foto: Andina / Referencial
Por Redacción EC

El agro peruano continúa consolidándose como uno de los principales motores de crecimiento y generación de empleo del país. En 2025, las agroexportaciones alcanzaron un récord de US$ 15,013 millones, 17.3% más que el año anterior.