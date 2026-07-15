Respecto a las exportaciones, en los primeros 5 meses del año, según el Adex Data Trade , los envíos agroindustriales (no tradicional) alcanzaron los US$4 mil 252 millones. Foto: Mincetur.
Respecto a las exportaciones, en los primeros 5 meses del año, según el Adex Data Trade , los envíos agroindustriales (no tradicional) alcanzaron los US$4 mil 252 millones. Foto: Mincetur.
Por Redacción EC

Las agroexportaciones peruanas (tradicionales y no tradicionales) entre enero y mayo del 2026 sumaron US$4 mil 518 millones 609 mil, cifra que indica un crecimiento de 4,8% en comparación con el mismo periodo del año pasado (US$4 mil 308 millones 349 mil), no obstante, en lo que respecta al volumen, registró una caída de -1%, informó la Asociación de Exportadores (Adex).

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