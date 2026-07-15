Las agroexportaciones peruanas (tradicionales y no tradicionales) entre enero y mayo del 2026 sumaron US$4 mil 518 millones 609 mil, cifra que indica un crecimiento de 4,8% en comparación con el mismo periodo del año pasado (US$4 mil 308 millones 349 mil), no obstante, en lo que respecta al volumen, registró una caída de -1%, informó la Asociación de Exportadores (Adex).

El presidente del Comité de Frutas y Hortalizas del gremio, Elkin Vanegas Murillo, explicó que los cambios abruptos de calor alteran los ciclos productivos de los cultivos, generando la presencia de plagas y, en consecuencia, problemas fitosanitarios, por lo que el fenómeno de El Niño ya está incidiendo en el sector agrícola.

“En el norte del país se observa un impacto en la producción de uva, palta, arándano y en el mango de la variedad Kent, cuya floración requiere temperaturas cercanas a los 16 °C durante las primeras horas del día y la noche. Asimismo, la palta de Ayacucho registra un contenido de materia seca por debajo de 22%, lo cual afecta su exportación, pues deteriora la calidad”, señaló.

Frente a este escenario, consideró indispensable fortalecer el manejo y cuidado de los sembríos de los pequeños y medianos productores, monitorear el estado de los campos y adoptar medidas de prevención, por ello destacó la importancia de transferir conocimientos que permitan a los agricultores enfrentar de mejor manera los efectos climatológicos.

Asimismo, recordó que episodios anteriores del fenómeno El Niño evidenciaron la alta vulnerabilidad de la infraestructura vial del país. Entre los puentes más afectados figuran Bolognesi, San Miguel, Independencia, Simón Rodríguez, Carrasquillo y Salitral, en Piura; Reque, Motupe, Zurita, Mórrope, Salas, Anchovira y Vilela, en Lambayeque; y Virú, en La Libertad.

Exportaciones

Respecto a las exportaciones, en los primeros 5 meses del año, según el Adex Data Trade , los envíos agroindustriales (no tradicional) alcanzaron los US$4 mil 252 millones, experimentando un alza de 3,7% respecto al mismo periodo del 2025; sin embargo, en volumen (1,863 toneladas) presentó una contracción de -2,3%.

Esta oferta llegó mayormente a EE.UU. (US$1.397 millones 391 mil) y Países Bajos (US$744 millones 579 mil), que de forma conjunta representaron el 54% del total. Otros fueron España, Chile y México. Con relación a los despachos del sector agro tradicional, ascendieron a US$267 millones, con una variación positiva de 28%. El volumen (95 mil 157 toneladas) se incrementó 31,1%. El café sin descafeinar y sin tostar (US$ 228 millones 285 mil) lideró la demanda, seguido de los azúcares de caña, lana sin cardar ni peinar, melaza de caña, cueros y pieles enteros de bovino, entre otros.

Trabajo público privado

Con el objetivo de fortalecer las agroexportaciones, Adex realizó una capacitación dirigida al personal de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao, a quienes se les dio a conocer las nuevas tecnologías y dispositivos incorporados en los envases utilizados para transportar alimentos, los cuales pueden activar los sistemas de inspección por escáner durante el control aduanero.

De esta forma se busca minimizar la apertura de la mercancía durante las inspecciones, preservando la cadena de frío y reduciendo el riesgo de alteraciones en sus atributos organolépticos y su calidad.