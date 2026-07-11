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Resumen

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La contribución de la pesca industrial a la economía peruana es mayor a la que habitualmente reflejan las mediciones tradicionales, según un estudio elaborado por Apoyo Consultoría para la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP). Al incorporar no solo el valor de la producción, sino también los efectos que genera sobre proveedores, transporte y el consumo de sus trabajadores, el análisis estimó que el sector aportó más de S/25.000 millones durante el 2025, equivalente al 2,1% del Producto Bruto Interno (PBI).

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.