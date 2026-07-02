Por Fiorella Gil Mena

En un contexto de recuperación gradual del consumo, Carsa acelera su transformación hacia un modelo cada vez más omnicanal. La cadena de retail, con 114 tiendas a nivel nacional, reporta un crecimiento de más de 35% en lo que va del 2026, impulsado por la demanda de electrodomésticos, motos y tecnología. En paralelo, su canal de comercio electrónico crecen en 60% frente al mismo periodo del año anterior, mientras que el crédito mantiene un rol estratégico al representar el 35% de las ventas totales de la compañía.

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