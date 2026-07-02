En un contexto de recuperación gradual del consumo, Carsa acelera su transformación hacia un modelo cada vez más omnicanal. La cadena de retail, con 114 tiendas a nivel nacional, reporta un crecimiento de más de 35% en lo que va del 2026, impulsado por la demanda de electrodomésticos, motos y tecnología. En paralelo, su canal de comercio electrónico crecen en 60% frente al mismo periodo del año anterior, mientras que el crédito mantiene un rol estratégico al representar el 35% de las ventas totales de la compañía.

Miguel Miranda, gerente general de Grupo Carsa, explica a Día1 que la empresa viene consolidando tanto su presencia física como digital, en una estrategia que busca acercarse cada vez más al consumidor de provincia.

“Cerramos el 2025 con resultados positivos, consolidando nuestra recuperación comercial y avanzando de manera importante en nuestro proceso de transformación digital. En lo que va del 2026 venimos creciendo más del 35% frente al año anterior, apoyados en una mejora gradual del consumo, campañas comerciales estratégicas y una oferta cada vez más alineada con las necesidades de nuestros clientes”, señala.

Actualmente, los electrodomésticos representan alrededor del 60% de las ventas de la compañía, seguidos por las motos (24%) y las categorías de tecnología, como telefonía y cómputo (17%). Según Miranda, estas líneas continúan beneficiándose de una mayor digitalización de los hogares y de consumidores que priorizan productos durables que mejoren su calidad de vida.

Miguel Miranda, gerente general de Grupo Carsa, explica a Día1 que la empresa viene consolidando tanto su presencia física como digital, en una estrategia que busca acercarse cada vez más al consumidor de provincia.

E-commerce gana terreno

Uno de los principales focos de crecimiento para Carsa es el comercio electrónico. Si bien el canal digital todavía tiene una participación reducida dentro de la facturación total de la compañía, sus ventas crecen a un ritmo superior al 60% frente al año anterior, convirtiéndose en uno de los negocios de mayor expansión dentro de la estrategia omnicanal de la empresa.

“El e-commerce de Carsa es un canal en plena consolidación. Hoy representa todavía una porción acotada de las ventas, pero crece a un ritmo muy alto, por encima del 60% frente al año anterior”, afirma Miranda.

La empresa busca que las ventas digitales alcancen una participación de doble dígito en los próximos años, apoyándose en inversiones en automatización, inteligencia artificial y mejoras logísticas para optimizar la experiencia de compra.

La estrategia también responde a un cambio en el comportamiento de los consumidores fuera de Lima. Según el ejecutivo, cada vez más clientes investigan productos en línea, comparan alternativas y concretan sus compras tanto en canales digitales como físicos.

“Las diferencias entre Lima y provincias se reducen año tras año. Notamos un incremento constante de las ventas online en regiones y un consumidor cada vez más informado”, comenta.

Miguel Miranda, gerente general de Grupo Carsa, explica a Día1 que la empresa viene consolidando tanto su presencia física como digital, en una estrategia que busca acercarse cada vez más al consumidor de provincia.

Crédito sigue siendo fundamental

El financiamiento continúa siendo una de las principales palancas del negocio. Actualmente, alrededor del 35% de las ventas de Carsa se realizan mediante crédito, porcentaje que supera el 50% en categorías como motos y alcanza cerca del 40% en cómputo.

Para ello, la compañía trabaja de la mano con Banco Alfin, entidad que le permite ampliar el acceso al crédito para sus clientes, especialmente en provincias. Según Miranda, esta alianza también ha permitido fortalecer los procesos de evaluación y gestión del riesgo.

“En el último año hemos puesto el foco en la calidad de la cartera y en una gestión de riesgo más fina, lo que se refleja en indicadores más saludables y en un acceso al crédito más responsable”, señala.

Miguel Miranda, gerente general de Grupo Carsa, explica a Día1 que la empresa viene consolidando tanto su presencia física como digital, en una estrategia que busca acercarse cada vez más al consumidor de provincia.

Provincias lideran el crecimiento

La recuperación del negocio está siendo impulsada principalmente por las regiones. La zona sur del país registra actualmente el mayor dinamismo comercial, con un crecimiento superior al 50% frente al mismo periodo del año anterior.

Para acompañar esta expansión, Carsa mantiene un agresivo plan de aperturas. La compañía inaugura entre dos y tres tiendas por mes en mercados de alto potencial, mientras continúa invirtiendo en la productividad de su red actual.

“Las provincias ya no son una promesa de crecimiento, sino una realidad. La conectividad digital, la inclusión financiera y el dinamismo económico regional serán los grandes impulsores del retail peruano en los próximos años”, afirma Miranda.

De cara a las campañas del Mundial y Fiestas Patrias, la empresa espera mantener el ritmo de crecimiento observado en los primeros meses del año, especialmente en categorías vinculadas al entretenimiento en el hogar, como televisores, sistemas de audio y tecnología.

“Nuestra apuesta es consolidarnos como una compañía verdaderamente omnicanal, capaz de ofrecer una experiencia integrada, simple y cercana para todos los peruanos”, concluye el ejecutivo.