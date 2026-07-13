A medida que se acercan las Fiestas Patrias, millones de trabajadores esperan con expectativa la llegada de un ingreso adicional que suele representar un importante alivio para la economía familiar. Se estima que más de 4 millones de empleados formales serán beneficiados con este pago extraordinario, considerado uno de los derechos laborales más valorados del año y que, para muchos, significa la oportunidad de ponerse al día con deudas, ahorrar o realizar compras planificadas. Sin embargo, no todos accederán automáticamente a este beneficio. La gratificación de julio está dirigida a quienes laboran en el sector privado bajo una relación laboral formal y figuran en planilla, así como a los trabajadores del sector público contratados bajo el régimen laboral de la actividad privada. Conocer quiénes cumplen los requisitos y qué condiciones establece la normativa será clave para saber si corresponde recibir este esperado pago.

¿Cuándo se darán los pagos de la gratificación de julio para los trabajadores de los diferentes sectores?

Antes de la quincena del mes de julio, una gran parte de empleados verá reflejado este ingreso en sus cuentas, aunque la fecha exacta dependerá del régimen laboral y del cronograma establecido por cada empleador. Sin embargo, existe un detalle que pocos conocen: no todos los trabajadores reciben el mismo beneficio ni bajo las mismas condiciones. Mientras algunos accederán a pagos adicionales previstos por la legislación laboral, otros percibirán únicamente su remuneración habitual, por lo que conocer quiénes son los beneficiarios y cuándo corresponde cada depósito resulta fundamental para evitar confusiones. Asimismo, el docente de Finanzas de la Universidad del Pacífico, Jorge Carrillo Acosta, estima que este año se brindará S/ 10.000 millones por gratificación de julio 2026 en el país.

¿Cómo se puede calcular la gratificación que corresponde a cada trabajador como un derecho laboral?

Antes de la primera quincena de julio, los trabajadores que hayan laborado de manera continua entre enero y junio de 2026 tienen derecho a recibir una gratificación equivalente a un sueldo mensual. En cambio, quienes no completaron todo el semestre percibirán un monto proporcional, calculado en función de un sexto de la remuneración computable por cada mes calendario completo trabajado. Si el empleado recibe asignación familiar, este concepto también se incorpora al cálculo. Asimismo, las remuneraciones variables, como comisiones, horas extras o bonificaciones, serán consideradas siempre que se hayan percibido al menos en tres oportunidades durante el semestre.

Además del pago de la gratificación, la normativa contempla una bonificación extraordinaria establecida por la Ley 30334, equivalente al 9 % del beneficio para los trabajadores afiliados a EsSalud y al 6,75 % para quienes están cubiertos por una EPS. El especialista en finanzas Jorge Carrillo Acosta resaltó que este ingreso no está sujeto a descuentos por aportes a la AFP ni al Impuesto a la Renta, lo que permite que el monto recibido sea superior al salario neto habitual. Como referencia, un trabajador con un sueldo bruto de S/ 2.000 recibiría cerca de S/ 2.180; con S/ 3.000, alrededor de S/ 3.270; con S/ 5.000, aproximadamente S/ 5.450; y con una remuneración de S/ 10.000, el pago alcanzaría unos S/ 10.900.

¿Qué pasará con las empresas que no cumplan con el pago de las gratificaciones a los trabajadores?

No cumplir con el pago oportuno de la gratificación puede generar serias consecuencias para los empleadores. Según advirtió el especialista laboral Juan Valera, este incumplimiento es considerado una infracción grave en materia de relaciones laborales, por lo que las empresas se exponen a importantes sanciones económicas impuestas por la autoridad competente. En el caso de las pequeñas empresas, las multas pueden variar entre 0,45 y 4,50 UIT, lo que representa montos de S/ 2.475 a S/ 24.750, de acuerdo con la cantidad de trabajadores perjudicados. Para las empresas que no forman parte del régimen mype, las sanciones son considerablemente mayores y oscilan entre 1,57 y 26,12 UIT, es decir, desde S/ 8.635 hasta S/ 143.660.