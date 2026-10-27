La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) realizará un nuevo remate de bienes inmuebles embargados a contribuyentes que no regularizaron sus deudas tributarias. La convocatoria contempla 29 propiedades valorizadas en conjunto en más de S/ 8,8 millones, entre casas, departamentos, terrenos y espacios comerciales. La actividad está programada para este miércoles 28 de octubre de 2026 y puede interesar a quienes buscan una propiedad para vivir, invertir o desarrollar un negocio.

¿Qué casas, terrenos y otros inmuebles rematará la Sunat?

La oferta incluye viviendas en San Miguel, Villa El Salvador y Los Olivos, además de una casa en Vista Alegre, Nazca, y un departamento en Ancón. También figuran terrenos en Lima e Ica, oficinas en San Juan de Lurigancho y locales comerciales en el Cercado de Lima. La convocatoria incorpora, además, estacionamientos en varios distritos de la capital.

Entre las propiedades destinadas a vivienda, una casa en San Miguel tiene un precio base de S/ 756.076, mientras que una vivienda en Villa El Salvador parte de S/ 565.346. También se ofrecerá una casa en Los Olivos con precio base de S/ 350.904 y otra en Nazca desde S/ 198.497. En Ancón, el departamento incluido en la lista tiene un precio de partida de S/ 450.482.

Para quienes buscan terrenos, la subasta comprende siete ubicados en Ica, con precios base que oscilan entre aproximadamente S/ 349.533 y S/ 546.509. En Lima, se ofrecerán terrenos en Carabayllo desde S/ 204.042 y Villa El Salvador desde S/ 29.044. El bien con el menor precio base de esta convocatoria es un depósito en Surquillo, valorizado en S/ 10.664; por eso, no debe interpretarse que todas las casas se ofrecen desde ese monto.

¿Cómo participar en el remate de inmuebles de la Sunat?

La participación en esta convocatoria es gratuita y los interesados deben presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI), además de cumplir con las condiciones establecidas para el remate. La modalidad anunciada es la de sobre cerrado: los participantes presentan sus propuestas económicas y se adjudica el bien a quien ofrezca el monto más alto, siempre que reúna los requisitos correspondientes.

El remate se realizará en la sede de la Sunat ubicada en la avenida Arenales 335-357, en el Cercado de Lima, al costado del Fuero Militar Policial. Antes de acudir, conviene revisar la relación de inmuebles, las condiciones de la convocatoria y las indicaciones vigentes en el portal oficial de Remates Tributarios. Para consultas, los números difundidos por la entidad son 970 589 308 y 964 408 217.

¿Qué debes revisar antes de ofertar por una propiedad?

La Sunat publica los remates de bienes embargados como parte del procedimiento para recuperar deudas tributarias pendientes. Antes de participar, es importante verificar la descripción de cada inmueble, su ubicación, el estado señalado en la convocatoria y las condiciones para la adjudicación. La información oficial explica que los bienes se tasan antes de establecer el precio base.

Los precios anunciados son montos de partida, no necesariamente el precio final de compra. Además, quien resulte ganador debe cumplir los plazos de pago y los trámites correspondientes para transferir el bien, incluidos los gastos aplicables. Por ello, revisar las reglas y los detalles legales de la propiedad antes de presentar una oferta es clave para evitar sorpresas. La información de la convocatoria puede consultarse en el portal oficial de Remates Tributarios de la Sunat

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