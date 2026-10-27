La Sunat subastará 29 inmuebles embargados por deudas tributarias, entre viviendas, terrenos, oficinas, locales comerciales y estacionamientos. (Foto: iStock)
La Sunat subastará 29 inmuebles embargados por deudas tributarias, entre viviendas, terrenos, oficinas, locales comerciales y estacionamientos. (Foto: iStock)
/ tbradford
Por Redacción EC

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) realizará un nuevo remate de bienes inmuebles embargados a contribuyentes que no regularizaron sus deudas tributarias. La convocatoria contempla 29 propiedades valorizadas en conjunto en más de S/ 8,8 millones, entre casas, departamentos, terrenos y espacios comerciales. La actividad está programada para este miércoles 28 de octubre de 2026 y puede interesar a quienes buscan una propiedad para vivir, invertir o desarrollar un negocio.

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