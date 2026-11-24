Miles de peruanos alistan sus compras “en línea” o presenciales si viajan al exterior, aprovechando las ofertas de Black Friday. Para facilitar el ingreso de los productos que adquirió la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) advierte que existen artículos restringidos como medicinas, cosméticos, alimentos o algunos equipos electrónicos que requieren de una autorización previa.

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Por eso, antes de realizar una compra, Sunat recomendó revisar el enlace del Asistente Aduanero virtual (https://asistenteaduanero.sunat.gob.pe/), que brinda información sobre todos los productos que se pueden adquirir y aquellos cuyo ingreso está prohibido o restringido, cuáles necesitan permiso y qué trámites realizar si se traen artículos en equipaje.

Las compras por internet que llegan mediante servicio postal o courier están inafectas al pago de tributos cuando su valor FOB no supera los US$200. Si el valor es mayor a US$200 y hasta US$2.000 corresponde el pago de tributos. Para adquisiciones superiores a US$2.000 se requiere la participación de una agencia de aduana.

Además, la institución recomendó que conserve los comprobantes de las compras que realizó, pues este documento permite sustentar el valor de los productos ante la Aduana y agilizar su despacho.

Compras por internet

Antes de comprar un producto del exterior debe ingresar a https://asistenteaduanero.sunat.gob.pe/ para informarse sobre las mercancías cuya importación e ingreso al país están prohibidas, como autopartes usadas o bebidas fabricadas en el extranjero con la denominación “pisco”. También se debe conocer qué productos requieren de autorización de otra entidad como:

Para Smartphones se debe ingresar al https://she.mtc.gob.pe/IEqHomGestionar/index o al módulo http://rehusac.mtc.gob.pe/Home/ListaSolicitudes, a fin de verificar que el equipo móvil que desea adquirir ya cuente con el certificado de homologación emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

En el caso de Medicinas, vitaminas y equipos médicos se Requieren autorización previa de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), que puede tramitarse “en línea” ingresando a: https://www.digemid.minsa.gob.pe/digemidVirtual/ o vía VUCE en https://authorize.vuce.gob.pe/public/login-options/mercancias-restringidas.

Se permite el ingreso de hasta 4 unidades de cosméticos o productos sanitarios para uso personal sin el requisito del Registro Sanitario. Cabe precisar que para poder ingresar alimentos y bebidas con fines comerciales deberá consultar previamente con la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) y Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa).

Ingreso al país con equipaje

Asimismo, Sunat indicó que en el caso de aquellos ciudadanos que realicen sus compras en Estados Unidos u otro país y que, a su retorno, requieran ingresarlos al Perú, deben tener en cuenta lo siguiente: