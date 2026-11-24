El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) redujo su proyección de crecimiento económico para este año a 3,1%, de acuerdo con el reciente Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas y Fiscales 2027-2031.

Cabe recordar que, de acuerdo con el Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030, publicado en agosto último, el MEF estimaba un crecimiento de 3,4%.

De acuerdo con el informe de actualización, la revisión se debe principalmente a la intensificación del fenómeno de El Niño Costero, lo cual genera una afectación en el PBI primario, en especial la pesca, el agropecuario y la manufactura primaria.

Justamente, en el caso del PBI primario, el MEF proyectó una caída de 1,4% para este año.

El MEF agregó que otro factor son las presiones inflacionarias debido a los altos precios internacionales del petróleo.

En cambio, el informe elevó la proyección de crecimiento de demanda interna para este año: de 5,9% a 6,3% motivado por el dinamismo de la inversión privada y la resiliencia en el consumo de hogares.

Informe de Actualización de Proyecciones Económicas y Fiscales 2027-2031.

Sectores

A nivel sectorial, el informe de actualización muestra variaciones en el agropecuario (-2%), pesca (-40,5%), minería e hidrocarburos (-14,4%), manufactura (-1,6%) y ligeramente servicios (proyecta un crecimiento de 3,4%).

En contraparte, se registra un incremento en el estimado de crecimiento de electricidad y agua (5,2%), construcción (10,7%) y comercio (6,4%).

Para el 2027, el MEF mantuvo la proyección de crecimiento económico en 3,4%, pero varió negativamente sus expectativas para el agro (pasó de 0,8% a -0,5%), minería e hidrocarburos (de 3,1% a 2,5%), manufactura (de 4% a 3,4%), principalmente.

Asimismo, elevó su previsión para la pesca (de 4% a 10,3%) y la construcción (de 5,5% a 7,2%), principalmente.

Caída en exportaciones

El MEF también varió sus expectativas en exportaciones. Según el ministerio, la menor oferta exportable en productos pesqueros y agropecuarios llevaron a revisar la proyección de un crecimiento de 1% al cierre de 2026 a una caída de 0,2%.

El documento precisó que la exportación de harina de pescado caería 59%. También se indicó una disminución en las exportaciones agrícolas tradicionales, principalmente del café y el azúcar, y en las no tradicionales como el cacao, las frutas (palta, mango y arándano) y los espárragos.

Además, el ministerio de Economía observó que habría una reducción en las exportaciones mineras, relacionado a una menor producción de cobre por parte de Southern Perú y Antapaccay, y de zinc de Antamina.