Promperú se llevó el Premio al Trayecto en Innovación Empresarial en el sector público en los premios Creatividad Empresarial, organizado por la UPC. El Comercio aprovechó para conversar con su presidenta ejecutiva, Teresa Mera, quien también dio alcances de los proyectos a corto plazo de la organización y lo que preparan ante el fenómeno de El Niño.

-Ante el fenómeno de El Niño, ¿cómo se preparó PromPerú para atender a los turistas y responder a eventuales contingencias?

Mantenemos un monitoreo permanente a través de la red de IPerú en todas las regiones del país, la cual provee información en tiempo real para atender contingencias como reprogramación de vuelos o bloqueo de vías. Lo fundamental es la prevención y la asistencia oportuna al turista ante imprevistos climatológicos.

-¿Qué estrategias y acciones tienen previsto implementar el próximo año para mitigar el impacto del fenómeno de El Niño en el turismo, especialmente en las regiones más vulnerables?

Nos encontramos en etapa de planeamiento de propuestas. No obstante, ya se está estructurando un plan post-Niño enfocado en las regiones más afectadas, principalmente del norte del país. Este plan contempla promociones específicas e incentivos en alianza con aerolíneas para motivar la llegada de visitantes. Asimismo, reforzamos la estrategia comunicacional mediante IPerú para difundir información objetiva y evitar que se sobredimensione el impacto de las lluvias en las distintas localidades.

-Perú cuenta con una importante cartera de proyectos para atraer inversiones. ¿Cómo ha evolucionado esta cartera y qué oportunidades están despertando mayor interés entre los inversionistas?

La promoción de inversiones es un proceso de mediano y largo plazo. Actualmente contamos con una cartera de alrededor de 113 millones de dólares, la cual abarca proyectos de infraestructura turística, energías limpias, también actividades vinculadas a las exportaciones como empacadoras y plantas de procesamiento. Recientemente presentamos esta oferta en un evento en Panamá y la semana pasada estuve en Hamburgo en reuniones con inversionistas interesados particularmente en energías limpias e hidrógeno verde.

Distrito de Sibayo recibió el "Pasaporte con Encanto" del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Foto: Autocolca.

-PromPerú ha anunciado el impulso de diversas rutas turísticas para diversificar la oferta del país. ¿Cómo avanza el desarrollo de estas iniciativas y qué falta para concretarlas?

Al ser proyectos de gran envergadura, se continúan trabajando de forma progresiva. Entre las rutas se encuentran Choquequirao, Playas del Norte, el circuito Nororiental (Amazonas y Cajamarca) y el Valle de los Volcanes en Arequipa. El objetivo es diversificar la oferta trabajando primero en infraestructura para garantizar una experiencia positiva al visitante. Para ello, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el Viceministerio de Turismo están coordinando con las nuevas autoridades electas en los distintos niveles de gobierno.

-Tras la visita del Papa León XIV al Perú, ¿qué oportunidades se abren para el turismo religioso y qué iniciativas se están impulsando para aprovechar este interés?

Ha sido una oportunidad excelente para consolidar el turismo religioso, sumándose a atractivos tradicionales como el Señor de los Milagros y Santa Rosa de Lima. Hemos iniciado la promoción de la Ruta de León, la cual abarca las regiones y ciudades donde el Papa prestó su servicio en el Perú. Estamos todavía fortaleciendo esta ruta, pero es una propuesta que ha generado alta expectativa en el mercado internacional y más adelante se impulsará también en el turismo interno los lugares vinculados a nuestros santos peruanos.

(Foto: AFP)

-Finalmente, ¿qué significa para PromPerú recibir este reconocimiento a su trayectoria y qué compromiso representa hacia adelante?

Estamos sumamente contentos y motivados. Este reconocimiento refuerza nuestro compromiso de seguir creando espacios para la atracción de turismo, comercio e inversiones hacia el Perú.