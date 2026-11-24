En 1961, la primera Conferencia Anual de Ejecutivos reunió en Paracas a empresarios, autoridades y especialistas para discutir cómo elevar la productividad del país. A lo largo de estos años, la ciudad imperial ha recibido a Cusco en cuatro oportunidades, la última en 2023. Tres años después, CADE Ejecutivos vuelve a Cusco para debatir cómo atraer más inversión a las regiones y generar empleo formal.

La edición 64 del foro se realizará del martes 24 al jueves 26 de noviembre en el Centro de Convenciones Plaza Yanahuara de la Ciudadela de Salud Infantil Virgen de Vidawasi, en Urubamba. Bajo el lema “Unidos para Avanzar”, IPAE Acción Empresarial reunirá a gremios, cámaras de comercio y gobernadores regionales electos. Entre los temas de la agenda estará cómo aprovechar mejor el canon para impulsar el desarrollo regional.

Foto: Joel Alonzo (GEC) / JOEL ALONZO

El Comercio desde Urubamba

Como cada año, El Comercio tendrá un stand en el foro, donde el equipo periodístico entrevistará a ejecutivos, líderes gremiales y especialistas sobre la coyuntura del país y la proyección de sus negocios.

Entre las principales entrevistas que sostendrán los periodistas del Diario figuran las de Fernando Zavala, CEO de Intercorp, y Marco Hernández, gerente general de DP World Callao, el martes 24. El miércoles 25, el equipo conversará con Myriam Akhoun, CEO de Engie Energía Perú, Jorge Zapata, presidente de la Confiep, Ernesto Revilla, economista jefe para América Latina de Citigroup, entre otros empresarios. Para el jueves 26, la jornada seguirá con más entrevistas, entre ellas con Alberto Vásquez, CEO de La Positiva Seguros.

El amplio despliegue de la cobertura del Diario también incluirá el detalle de las principales exposiciones, anuncios y acuerdos que encontrará en la edición impresa y la web del Decano, así como actualizaciones en nuestras redes sociales, videos de las entrevistas más resaltantes en redes sociales y YouTube, así como un resumen en video al cierre de cada jornada. Además, durante los tres días del foro, el equipo de El Comercio se enlazará en vivo desde Urubamba en “Siempre a las 8”, el programa streaming conducido por Jimmy Chinchay en el canal de YouTube del Decano, con toda la información in situ.

Esta edición de la CADE Ejecutivos será en la provincia de Urubamba, en la región Cusco. Foto: difusión

Qué busca esta edición

En entrevista con El Comercio, Rolando Arellano Cueva, presidente de CADE Ejecutivos 2026, explicó que el foro busca que las autoridades regionales expongan qué necesitan para atraer inversión y que los empresarios planteen cómo pueden contribuir.

“Si queremos que el país crezca, tienen que crecer todos sus territorios. Por eso convocamos a representantes de los sectores productivos y esenciales, empresarios regionales, las 24 cámaras de comercio y autoridades regionales electas”, señaló Arellano.

En la misma entrevista, Gonzalo Galdós, presidente de IPAE Acción Empresarial, se refirió al papel de las empresas en la coyuntura actual.

“La confianza y la inversión privada muestran niveles altos frente a los últimos años, con proyectos que ya se están concretando. Esto supone una responsabilidad para las empresas en la generación de empleo formall”, afirmó Galdos.

La agenda de los tres días

Martes 24. La jornada comenzará a las 3:00 p.m. Galdos inaugurará el foro y Arellano presentará los objetivos de esta edición. Núria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, analizará qué oportunidades abre el nuevo escenario mundial para las empresas peruanas. Fernando Zavala, CEO de Intercorp, moderará esta sesión. Álvaro Monge, gerente general de Macroconsult, expondrá sobre las perspectivas de la economía peruana. También se presentará la visión de IPAE para el Perú al 2050.

Miércoles 25. Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, abrirá la jornada con la experiencia colombiana en descentralización. La sesión será moderada por Paulo Pantigoso, presidente de EY Perú. El programa incluye una exposición sobre el uso del canon y un panel con los gobernadores electos de Ucayali, Ayacucho y Cusco. A las 3:00 p.m., Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, hablará sobre las oportunidades del país en el nuevo orden global. Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, cerrará la jornada con una intervención sobre productividad y confianza empresarial.

Jueves 26. Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, abrirá la jornada a las 8:45 a.m. con una exposición sobre la productividad de la inversión y la colaboración entre el Estado y las empresas. Rosanna Ramos-Velita, presidenta del directorio de Caja Los Andes, moderará la sesión. María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1 de El Comercio, conducirá el bloque sobre inteligencia artificial aplicada a las empresas y a la gestión pública.Víctor Laguna, cofundador y CEO de PathPilot, explicará cómo esta tecnología puede elevar la productividad de las empresas, y Brooke Weddle, socia sénior de McKinsey & Company, abordará cómo pueden usarla los gobiernos nacional, regionales y locales para mejorar su gestión. Antes de la clausura, se presentarán los compromisos de empresarios, gremios y autoridades, y Arellano expondrá las conclusiones del encuentro. El programa también prevé una intervención de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, cuya asistencia aún está por confirmar.