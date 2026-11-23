¿Qué necesita hacer el Perú desde hoy para convertirse en un país desarrollado al 2050? IPAE Acción Empresarial propone avanzar en cinco prioridades: impulsar la inversión productiva y el empleo formal, fortalecer las instituciones, mejorar la calidad educativa, ampliar el acceso a servicios de salud y acelerar el cierre de brechas de infraestructura.

Bajo el lema “Unidos para Avanzar”, la 64.ª edición de CADE Ejecutivos se realizará del 24 al 26 de noviembre en Urubamba, Cusco, y reunirá a líderes empresariales, autoridades, academia y sociedad civil para impulsar una agenda compartida de desarrollo, con las regiones como protagonistas.

Estas propuestas forman parte de la Visión de País al 2050 que promueve IPAE Acción Empresarial, orientada a lograr un Perú con más oportunidades, mejores servicios y crecimiento sostenible en todas sus regiones. Esta mirada de largo plazo estará presente en CADE Ejecutivos 2026, bajo el lema “Unidos para Avanzar”, durante la sesión “Perú al medio siglo”.

Estas prioridades buscan aprovechar el potencial económico y humano del Perú, generar más oportunidades en todas las regiones y convertir las decisiones de largo plazo en resultados concretos para la población.

Cinco propuestas para pasar a la acción

1. Impulsar la inversión productiva y generar más empleo formal. Aprovechar el potencial de la minería, la agroindustria, el turismo y otros sectores para dinamizar las economías regionales, desarrollar proveedores locales y elevar la productividad. La necesidad de avanzar en esta dirección es evidente: entre abril de 2025 y marzo de 2026, el 69,8 % de la población ocupada urbana tenía un empleo informal, según el INEI.

2. Fortalecer las instituciones y asegurar reglas claras. Mejorar la capacidad de gestión del Estado, garantizar seguridad jurídica, fortalecer la transparencia y dar continuidad a las políticas públicas para generar confianza y facilitar inversiones que trasciendan los periodos de gobierno.

3. Mejorar la educación y desarrollar el talento. Priorizar los aprendizajes fundamentales, fortalecer la formación técnica y conectar la educación con las necesidades del mercado laboral. Esto permitirá que más jóvenes accedan a mejores oportunidades y que las empresas cuenten con el talento necesario para competir e innovar.

4. Ampliar el acceso a servicios de salud de calidad. Fortalecer la atención primaria, mejorar la gestión de los establecimientos de salud y priorizar las zonas con mayores brechas para garantizar una atención oportuna, independientemente del lugar donde vivan las personas.

5. Acelerar el cierre de brechas de infraestructura. Impulsar proyectos de agua, saneamiento, transporte y conectividad, aprovechando mecanismos como las Asociaciones Público-Privadas y Obras por Impuestos. En el cuarto trimestre de 2024, solo el 21,7% de los hogares rurales tenía acceso a internet, frente al 79,4% de Lima Metropolitana, según el INEI, una brecha que evidencia la urgencia de conectar mejor el país.

Para IPAE Acción Empresarial, avanzar hacia un Perú desarrollado al 2050 requiere transformar estas prioridades en proyectos, compromisos y resultados medibles, mediante la coordinación entre el Estado, las empresas, los gobiernos regionales, la academia y la sociedad civil. Esta mirada de largo plazo será abordada en CADE Ejecutivos 2026 durante la sesión “Perú al medio siglo”, a cargo de Pablo Bustamante, past presidente de IPAE Acción Empresarial.