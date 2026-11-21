La inversión privada creció 13,6 % interanual en el tercer trimestre de 2026, sumando cinco trimestres consecutivos de crecimiento a doble dígito.

Este resultado se explicó principalmente por la inversión no residencial, que aumentó 15,4%, impulsada tanto por el componente minero (31,3%) como por el no minero (12,6%).

Por su parte, la inversión residencial se aceleró de 5,1 a 9,0 % entre el segundo y el tercer trimestre de 2026.

Dentro del componente no residencial no minero de la inversión destacó el avance de proyectos de infraestructura de transporte, principalmente la ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y los proyectos viales vinculados a la IIRSA Sur (tramo 4) y la IIRSA Norte, así como las inversiones en los terminales portuarios de Paita y Salaverry, que compensaron la menor inversión en la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. A ello se sumaron las inversiones en ampliación de capacidad instalada en el sector eléctrico, en la industria de alimentos y en hidrocarburos.

La inversión minera creció 31,3% en términos reales en el tercer trimestre de 2026, con lo que mantuvo tasas superiores al 30 % por tercer trimestre consecutivo (39,0 y 34,1 % en el primer y segundo trimestre, respectivamente).