FOTO: PODER JUDICIAL
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Por Redacción EC

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, tomó juramento a Oswaldo Molina Campodónico, José Ricardo Stok Capella y Juan José Marthans León como nuevos integrantes del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

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