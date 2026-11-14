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Resumen

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Rolando Arellano, empresario y presidente de CADE Ejecutivos 2026 y Gonzalo Galdós, presidente de IPAE Acción Empresarial | Foto: Julio Reaño
Rolando Arellano, empresario y presidente de CADE Ejecutivos 2026 y Gonzalo Galdós, presidente de IPAE Acción Empresarial | Foto: Julio Reaño
Por Fiorella Gil Mena

La polarización política, las brechas entre Lima y las regiones, y las dificultades del Estado para ejecutar inversión pública serán algunos de los temas centrales de la 64.ª edición de CADE Ejecutivos, que se realizará del 24 al 26 de noviembre en Cusco. Bajo el lema “Unidos para Avanzar”, el encuentro organizado por IPAE Acción Empresarial buscará reunir a representantes del sector público y privado, autoridades regionales y especialistas para discutir cómo convertir el potencial del país en oportunidades de crecimiento.

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