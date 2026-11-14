La polarización política, las brechas entre Lima y las regiones, y las dificultades del Estado para ejecutar inversión pública serán algunos de los temas centrales de la 64.ª edición de CADE Ejecutivos, que se realizará del 24 al 26 de noviembre en Cusco. Bajo el lema “Unidos para Avanzar”, el encuentro organizado por IPAE Acción Empresarial buscará reunir a representantes del sector público y privado, autoridades regionales y especialistas para discutir cómo convertir el potencial del país en oportunidades de crecimiento.

Rolando Arellano, empresario y presidente de CADE Ejecutivos 2026, y Gonzalo Galdós, presidente de IPAE Acción Empresarial, explican qué compromisos deberían asumir los distintos actores para impulsar el desarrollo del Perú.

-El lema de esta edición de CADE es “Unidos para Avanzar”. ¿Por qué eligieron este mensaje y qué tendría que ocurrir para que esa unidad se traduzca en decisiones concretas para el país?

Rolando Arellano (RA): Estamos en un momento de cambios importantes, hay nuevas autoridades en los distintos niveles de gobierno y transformaciones en el escenario geopolítico y tecnológico. Esto genera una expectativa de apertura, como si estuviéramos frente a la posibilidad de un nuevo comienzo. Además, las condiciones macroeconómicas son adecuadas. Creemos que es un buen momento para pensar más allá del modelo de desarrollo que hemos tenido hasta ahora.

Gonzalo Galdós (GG): En los últimos años hemos vivido una polarización política en la que cada grupo consideraba que tenía la solución para el país y que el adversario no podía ejecutarla. Tenemos desafíos en seguridad, justicia y educación, además de los riesgos asociados al fenómeno de El Niño. Necesitamos dejar de lado intereses personales y partidarios para construir un espacio de colaboración. “Unidos para Avanzar” expresa la voluntad de IPAE y CADE de promover acuerdos básicos y una visión compartida de país.

Rolando Arellano, empresario y presidente de CADE Ejecutivos 2026 y Gonzalo Galdós, presidente de IPAE Acción Empresarial | Foto: Julio Reaño

-¿Cómo construyeron la agenda de esta edición y qué temas decidieron poner en el centro de la discusión?

RA: Queremos una agenda práctica y empresarial, orientada a buscar soluciones. Primero haremos un diagnóstico de la situación económica, social y política del país, así como del escenario geopolítico internacional. El bloque central estará enfocado en reunir a distintos actores para conversar sobre el desarrollo, especialmente en las regiones. Si queremos que el país crezca, tienen que crecer todos sus territorios. Por eso convocamos a representantes de los sectores productivos y esenciales, empresarios regionales, las 24 cámaras de comercio y autoridades regionales electas. La idea es que expongan qué necesitan y qué oportunidades identifican, y que los empresarios planteen cómo pueden contribuir.

-¿Qué esperan de las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo que participarán en CADE?

RA: No queremos que vengan únicamente a recibir quejas o pedidos. Esperamos mejores condiciones de infraestructura, educación y servicios, así como menos trámites para facilitar la actividad productiva. Pero también queremos plantear cómo podemos colaborar con las autoridades. Existen mecanismos como Obras por Impuestos y las asociaciones público-privadas (APP). El sector privado puede ofrecer su colaboración y preguntarles a las nuevas autoridades qué necesitan de las empresas.

Rolando Arellano, empresario y presidente de CADE Ejecutivos 2026 | Foto: Julio Reaño

- ¿Qué autoridades ya confirmaron su participación en el evento?

GG: Con excepción de la presidenta, cuya participación no está confirmada por razones de seguridad, los representantes del Ejecutivo y del Poder Legislativo ya confirmaron su asistencia. Esta edición puede marcar un punto de inflexión. Por un lado, existe la posibilidad de reunir a los distintos actores. Por otro lado, la confianza y la inversión privada muestran niveles altos frente a los últimos años, con proyectos que ya se están concretando. Esto supone una responsabilidad para las empresas en la generación de empleo formal.

- Han señalado que CADE busca ser un espacio de propuestas y compromisos. ¿Cómo medirán si el encuentro fue productivo?

RA: Después de cada CADE se analizan los resultados y las ideas que surgen. Es importante entender que este es un espacio de reflexión e intercambio, una suerte de Davos en una escala más pequeña. Lo relevante es que de las conversaciones surjan proyectos que puedan desarrollarse. También hay un cambio en la posición del empresariado: está dando un paso para reunirse y trabajar con el Estado y la sociedad civil. Eso representa una nueva manera de abordar los desafíos del país.

GG: El Consejo Privado de Competitividad realiza un informe sobre los avances respecto de los compromisos de ediciones anteriores. CADE no es una instancia de ejecución ni política; es un espacio de reflexión que ha dejado de ser un lugar de quejas para convertirse en uno de propuestas y compromisos. Buscamos compromisos específicos de los distintos actores para alcanzar un objetivo central: que el Perú crezca a una tasa mayor al 6% o 7% del PBI. Sin ese crecimiento, no vamos a reducir la pobreza.

Gonzalo Galdós, presidesnte de IPAE Acción Empresarial | Foto: Julio Reaño

- En un contexto de incertidumbre política, inseguridad e informalidad, ¿qué factores están pesando hoy en las decisiones de inversión privada?

RA: Parte de la apuesta de CADE es mostrar las oportunidades que ofrece el desarrollo de las regiones. El PBI regional ha ganado peso frente al de Lima y ciudades como Arequipa, Huancayo y Trujillo tienen cada vez mayor relevancia económica. Sin embargo, todavía existe resistencia de las empresas a invertir fuera de la capital. A veces se entiende esa inversión como una acción de ayuda, cuando también puede ser rentable y positiva para la sociedad. Se genera un círculo virtuoso: la inversión crea empleo, aumenta la capacidad de consumo y abre nuevas oportunidades de negocio. Queremos que los empresarios identifiquen estas oportunidades y entiendan que invertir en las regiones puede ser rentable y contribuir a reducir la inestabilidad social y política.

GG: Hay factores que están generando mejores condiciones para invertir. Uno es la expectativa de continuidad del actual gobierno hasta el final de su mandato. Contar con un horizonte de estabilidad de cuatro años y medio es un elemento que los agentes económicos valoran. Esto ayuda a explicar el aumento de la confianza empresarial, la inversión y el empleo formal.

- ¿Qué tan presente estará el fenómeno de El Niño en las discusiones de CADE y qué impacto podría tener sobre la inversión privada?

RA: Sin duda, estará presente en todas las conversaciones, al igual que la inseguridad y otros desafíos del país. No hemos querido dedicarle una única sesión porque es un tema transversal que aparecerá cuando se hable de inversión y cuando participen las autoridades económicas.

GG: El Niño abre oportunidades para la colaboración entre el sector público y privado. El Estado necesita el apoyo de las empresas en maquinaria, contratistas y especialistas para las labores de prevención. Después vendrá la reconstrucción, que también requerirá un trabajo conjunto. No creo que la actividad empresarial disminuya; por el contrario, podría aumentar. La capacidad de servicio del sector privado vinculado a la minería resulta especialmente útil para tareas como el movimiento de tierras y la descolmatación. Incluso hay empresas que ya han desplazado equipos al norte para colaborar con la prevención.

Rolando Arellano, empresario y presidente de CADE Ejecutivos 2026 | Foto: Julio Reaño

- ¿CADE también será una oportunidad para plantear mayores exigencias al Estado y promover cambios concretos en su gestión?

RA: Más que pedirle al Estado que haga todo, necesitamos que genere las condiciones para el desarrollo. Uno de los principales problemas del sector privado es la falta de infraestructura para llegar a las regiones. Esto puede impulsarse mediante Obras por Impuestos o APP. Es fundamental facilitar la inversión y reducir la burocracia. Desde el sector privado podemos colaborar en educación y salud, y desarrollar cadenas productivas con empresas de distintos tamaños. Aunque CADE reúne principalmente a compañías medianas y grandes, compartimos el mismo espíritu de los millones de empresarios del Perú.

GG: La exigencia al Estado debe venir de todos los ciudadanos. Necesitamos hacer más seguimiento para que las autoridades cumplan sus ofrecimientos y ejecuten las obras necesarias. Parte del fracaso de la regionalización se explica porque, después de elegir a las autoridades, los ciudadanos no hacen suficiente seguimiento a sus compromisos. Los empresarios también debemos demostrar que estamos a la altura de las expectativas: invertir, generar empleo formal y participar más en mecanismos como Obras por Impuestos. Además, debemos ayudar a compensar las limitaciones de gestión del Estado.

- ¿Qué papel pueden cumplir la educación y las nuevas tecnologías para reducir las brechas entre regiones?

GG: La inteligencia artificial y las tecnologías disruptivas pueden ayudar a cerrar las brechas, pero se necesita voluntad política y fortalecer la educación básica pública. Es fundamental que el sector privado se involucre porque, de lo contrario, estamos hipotecando el capital humano del país.

Gonzalo Galdós, presidesnte de IPAE Acción Empresarial | Foto: Julio Reaño

- Tras los primeros 100 días del gobierno de Keiko Fujimori, ¿qué aspectos consideran que todavía debe mejorar su gestión?

GG: La principal crítica es que se subestimó la capacidad ejecutiva que encontrarían en el aparato estatal. Tenían un plan claro, pero no dimensionaron que los equipos técnicos de los ministerios no necesariamente podrían ponerlo en marcha con rapidez. Ahora están trabajando en reconstruir esa capacidad, pero tomará tiempo.

RA: Es válido decir que un gobierno todavía está empezando y necesita tiempo. Pero también vemos que necesita ayuda, y estamos dispuestos a colaborar. Independientemente de quién haya ganado las elecciones, no podemos limitarnos a señalar lo que está mal. Nos corresponde apoyar porque el destino del país es de todos.

- ¿Qué expectativa tienen para esta edición de CADE y qué mensaje esperan dejar al finalizar el encuentro?

RA: El Perú es un país con muchísimas oportunidades. Desde afuera se dice que está de moda: tenemos un crecimiento que destaca frente al promedio regional, mercados para nuestros recursos naturales, una gastronomía reconocida y un enorme potencial turístico. La inteligencia artificial no va a competir con nuestros arándanos. Tenemos ventajas que podríamos aprovechar mucho más. Sin embargo, dentro del país no siempre nos creemos esas posibilidades. Me gustaría que quienes participen en CADE salgan convencidos de las oportunidades que tenemos y que ese mensaje llegue a más peruanos. Trabajando juntos, podemos hacer muchísimo. Podemos ser la estrella del continente.

GG: No estamos suficientemente convencidos de nuestra capacidad para liderar en América Latina un proceso de crecimiento económico y volver a reducir la pobreza. Además, en CADE presentaremos una visión del Perú al 2050. Es importante dejar de concentrarnos únicamente en el corto plazo y definir hacia dónde queremos llevar al país, con metas ambiciosas e indicadores de desarrollo integral y bienestar.