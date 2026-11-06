Buen cobrador, mal pagador

Hay, en el Perú, un deudor que debe más de 13.800 millones de soles, que tiene sentencias firmes en su contra y que, sin embargo, no paga. Ese es el Estado.

Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al 30 de abril del 2023, las obligaciones del Estado derivadas de sentencias judiciales firmes sumaban 13.841 millones de soles, repartidos en 225.119 expedientes y 280.917 beneficiarios. Detrás de cada número, hay un ciudadano o una empresa que litigó durante años, ganó el juicio y descubrió que la victoria judicial no garantiza el cobro.

Basta recorrer los pasillos judiciales para escuchar a diario su indignación. No piden un favor: reclaman lo que un juez ya les reconoció.

El problema no es solo de caja, sino de diseño. La propia ley le ofrece al Estado mecanismos para postergar el pago hasta por cinco años. Y con frecuencia, el incumplimiento genera nuevos reclamos; los reclamos, nuevos procesos; y la cadena se vuelve interminable. La sentencia que debía cerrar un conflicto termina abriendo otro.

La contradicción salta a la vista cuando se mira el otro lado del mostrador. Cuando el Estado es acreedor –cuando cobra tributos a través de la Sunat–, se convierte en un cobrador implacable. Cuenta con un sólido respaldo legal y un sistema que, en la práctica, rara vez pone límites efectivos a sus posibles abusos y excesos. Al contribuyente nadie le concede cinco años de gracia.

Dos varas para medir la misma obligación: pagar lo que se debe.

Este gobierno tiene la oportunidad de corregir esa asimetría. Así como evalúa y dispone bonos, entre otras medidas de apoyo económico, debería tomar una decisión extraordinaria: emitir un decreto de urgencia que autorice y establezca un mecanismo financiero para cancelar la deuda judicial firme del Estado.

Los beneficios irían más allá de la justicia, que ya es razón suficiente. Pagar esa deuda significaría inyectar recursos al circuito económico, dinamizar el consumo y fortalecer a miles de familias y empresas. Además, pondría fin a 225.119 procesos, hoy aún en trámite por una sola razón: el Estado no paga.

En un Estado constitucional de derecho, un buen gobierno honra sus obligaciones y cumple las sentencias sin dilaciones. No puede exigir puntualidad al ciudadano, mientras que por sí mismo se toma todo el tiempo del mundo.