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Buen cobrador, mal pagador

“En un Estado constitucional de derecho, un buen gobierno honra sus obligaciones y cumple las sentencias sin dilaciones”.

    Wilber Medina
    Por

    Abogado

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: El Comercio / Víctor Aguilar Rúa)
    (Ilustración: El Comercio / Víctor Aguilar Rúa)

    Hay, en el Perú, un deudor que debe más de 13.800 millones de soles, que tiene sentencias firmes en su contra y que, sin embargo, no paga. Ese es el Estado.

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