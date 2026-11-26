En Parinari (Loreto), el 99% de las viviendas no tenía acceso a una red pública de desagüe en el 2017. Ocho años después, prácticamente nada había cambiado. Sin embargo, durante ese período se culminaron inversiones en saneamiento por más de S/10 millones. ¿Qué ocurrió?

Este caso no es aislado. Un análisis que compara los censos del 2017 y del 2025 del INEI con los registros de inversión pública identifica 156 distritos donde persisten importantes carencias de agua, desagüe o electricidad, pese a registrar niveles relativamente altos de inversión culminada por habitante.

Esto no significa necesariamente que las inversiones hayan fracasado. En Parinari, por ejemplo, una de las principales intervenciones estuvo dirigida a una comunidad específica y reportó 1.692 beneficiarios, alrededor del 28% de la población distrital. Sin embargo, los resultados plantean una pregunta que debería estar en el centro de la gestión pública: ¿estamos construyendo obras o resolviendo los problemas de la población?

La diferencia es fundamental. Una red de agua puede estar construida, pero si no cuenta con condiciones adecuadas de operación y mantenimiento, el servicio podría no ser continuo ni garantizar la calidad necesaria. Lo mismo ocurre con otras infraestructuras: una obra culminada no asegura, por sí sola, que las familias accedan efectivamente al servicio.

El desafío, por tanto, no se limita a disponer de mayores recursos o ejecutar más presupuesto. También exige revisar dónde se invierte, a quiénes se beneficia, si las soluciones responden a las características del territorio y quién se hará responsable de mantenerlas funcionando.

Los resultados de los censos del 2025 ofrecen una oportunidad para avanzar en esa dirección. Los nuevos alcaldes y gobernadores, que asumirán funciones en enero del 2027, tendrán información actualizada para identificar las brechas que persisten en sus territorios y establecer prioridades. Pero esa tarea requiere coordinación con los ministerios, otras autoridades, prestadores de servicios y actores locales, además de metas concretas y responsabilidades compartidas.

La gestión de la inversión pública debe mirar más allá de los proyectos culminados. Es necesario hacer seguimiento a la cobertura, calidad y continuidad de los servicios, incluso después de que las obras hayan sido entregadas.

Las nuevas autoridades deberían comenzar su gestión con una pregunta sencilla: ¿cuáles son los principales problemas de nuestra población y qué vamos a hacer, juntos, para resolverlos? Porque gobernar bien no es gastar más ni inaugurar más obras, sino conseguir que los servicios lleguen, funcionen y cambien la vida de las personas.