El Papa, el máximo representante de Dios en la Tierra, realizó una visita de seis días al Perú, donde viven parte de los 1.422 millones de católicos que hay en el mundo.

La visita de su santidad constituyó un hecho sin precedentes. Su humanidad, empatía, humildad y alegría consiguieron convocar a peruanos (procedentes de diferentes zonas y regiones del país).

Los mensajes del papa León XIV calaron hondo en jóvenes y adultos. Nos remecieron y nos hicieron sentir que todos formábamos parte de una sola y gran familia. Además, todos estábamos orgullosísimos de saber que, años atrás, se había nacionalizado peruano.

Sin embargo, el Papa no nos pertenece solo a los católicos peruanos. En sus encuentros con los miles de fieles hemos visto ondear, junto a las banderas del Vaticano y del Perú, banderas de Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Estados Unidos...

El Papa es uno de los actores más importantes de la sociedad global, tal vez el actor o líder religioso con más seguidores y que se encuentran en todos los estados del mundo. Sin lugar a dudas, suman miles los que no pudieron asistir al encuentro religioso en Perú; sin embargo, siguieron atentamente la peregrinación papal a través de diferentes medios y plataformas de cobertura nacional e internacional.

Según las estadísticas disponibles, 720 enviados de América Latina, periodistas de 28 países en total, estuvieron en el Perú cubriendo los acontecimientos. Con el fin de facilitar su trabajo, en Lima se habilitó el Centro Internacional de la Prensa, inaugurado en el Swissotel del distrito de San Isidro. Desde ahí pudieron seguir la agenda papal y transmitir información al mundo, en donde se acreditaron más de 2.400 profesionales, representantes de 309 medios de comunicación, según declaraciones del canciller Carlos Espá.

La sociedad internacional es el ámbito en el cual se desarrolla la actividad de los principales actores internacionales; es decir, de personalidades y organizaciones interesadas e involucradas en los destinos de la humanidad. Asuntos que dan cuenta principalmente las agencias internacionales de noticias a través de su red de corresponsales extranjeros.

Según José María Codón, la sociedad internacional es el medio apropiado para realizar la unidad del género humano en la forma más perfecta, porque mediante ello lo diverso y múltiple de las individualidades se reduce a la “unidad”, donde los pueblos entendidos como Estados-Naciones son los que se reúnen, se congregan.