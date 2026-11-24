La misa celebrada el 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, con motivo de la despedida del papa León XIV, fue una convocatoria extraordinaria: se esperaba congregar a 1,2 millones de personas para participar en un acontecimiento histórico y profundamente significativo para muchos peruanos.

Más allá de su dimensión religiosa, cabe preguntarnos desde la gestión del riesgo: ¿estuvimos preparados para garantizar la seguridad de esta multitud, desde su llegada hasta su retorno?

Asistí a la ceremonia. Llegué la noche anterior, alrededor de las once, y encontré largas filas que se extendían por varias manzanas. No identifiqué responsables de organizar las colas ni personal que orientara el desplazamiento. La congestión de las líneas telefónicas y del Internet dificultó durante largos períodos el contacto con mi acompañante.

Dentro del recinto, inicialmente se respetó el corredor por el que circulaban policías y socorristas. Sin embargo, al comenzar la misa, una multitud lo invadió, obstaculizando una vía que debía mantenerse despejada para facilitar la circulación de los equipos de emergencia y su intervención oportuna ante cualquier incidente. Nadie impidió que esto ocurriera. Tampoco recuerdo haber recibido instrucciones sobre cómo actuar ante una emergencia, ni haber identificado señalización visible sobre las rutas de evacuación y las zonas seguras.

La situación más preocupante se produjo al terminar la ceremonia. Miles de asistentes intentamos salir por la puerta 7, la más cercana al bloque 11 donde me encontraba. La densidad impedía avanzar, retroceder o cambiar de dirección. Dos personas se desmayaron y quienes estaban alrededor intentaron abrir espacio para auxiliarlas, aumentando la presión de la multitud. Puedo afirmar que, en el momento más crítico de esa evacuación por la puerta 7, no había un solo policía. La salida se realizaba por gradas, sin rampas para personas con discapacidad. Tampoco observé señalización hacia otras salidas ni personal que regulara la distribución de los asistentes. La sensación era de estar abandonados a nuestra suerte.

No afirmo que esta experiencia represente lo ocurrido en todos los sectores de la base. Es mi testimonio, pero también una oportunidad para examinar riesgos que no deben subestimarse.

Dos momentos críticos: el ingreso y la evacuación

Se anunciaron 5,000 policías en dos turnos, controles de acceso, cobertura de los bloques habilitados y protección del recorrido papal. También hubo simulacros y ejercicios previos con distintas instituciones y un comando unificado de incidentes. Por tanto, no corresponde afirmar que no hubo planificación.

Sin embargo, el despliegue anunciado debe contrastarse con el efectivamente realizado. Mi experiencia en el ingreso y, sobre todo, en la evacuación por la puerta 7 no correspondió a la presencia policial esperable en una concentración de esta magnitud. Correspondería conocer cómo se distribuyeron, qué cobertura tuvieron accesos y salidas y si el dispositivo se cumplió. No basta con contar efectivos: deben estar donde el riesgo los necesita, cuando los necesita.

También merece atención el cambio en el mecanismo de ingreso. Las entradas digitales nominativas identificaban previamente a los asistentes y les asignaban bloques, puertas y horarios. El 15 de noviembre se anunció el ingreso de personas sin entrada digital, con DNI, por accesos determinados y sujeto a disponibilidad de aforo. En mi experiencia, tampoco se exigía sistemáticamente este documento.

El DNI identifica a una persona, pero no reemplaza un sistema que distribuye anticipadamente a los asistentes y permite controlar sus flujos. ¿Se reevaluaron las condiciones de aforo, circulación y evacuación ante este cambio? No sabemos si se estableció una alternativa de eficacia equivalente.

La salida exige distribuir ordenadamente a los asistentes entre las diferentes puertas, considerando su capacidad, disponibilidad y accesibilidad. Una salida abierta no garantiza una evacuación segura: las rutas deben permanecer despejadas, señalizadas y accesibles, con capacidad suficiente para los flujos previstos.

La tecnología —vigilancia, monitoreo de multitudes y observación aérea— puede detectar concentraciones peligrosas y apoyar decisiones, pero debe integrarse a una conducción que oriente y redistribuya los flujos. No sustituye al personal ni a una dirección operativa eficaz. La tecnología existe y debe estar al servicio de la protección de la vida.

Las recomendaciones internacionales exigen gestionar las tres fases: ingreso, circulación interna y salida. La pregunta transversal es si hubo una conducción operativa con autoridad técnica para advertir riesgos, recomendar ajustes y evitar que las decisiones organizativas comprometieran la seguridad.

La lección va más allá de un acontecimiento

La responsabilidad primaria de organizar el evento y garantizar su seguridad corresponde a sus organizadores; las autoridades deben ejercer sus funciones de supervisión, fiscalización y coordinación. Convocar a una multitud exige dimensionar nuestras capacidades y reunir únicamente a un número de personas cuya seguridad podamos garantizar.

Esta reflexión adquiere especial importancia en Lima, expuesta a la amenaza de un terremoto de gran magnitud. Si ante una convocatoria anunciada con anticipación y con recursos movilizados experimentamos dificultades de orientación, circulación y evacuación, ¿qué capacidad tendremos para responder cuando una emergencia ocurra sin aviso y comprometa simultáneamente a toda la ciudad?

La prevención también comienza en las familias: acordar puntos de encuentro, establecer cómo comunicarse si las redes fallan y conocer herramientas como la Línea 119, que permite dejar y escuchar mensajes de voz en emergencias, son medidas sencillas que pueden ayudar.

La responsabilidad institucional es insustituible. Debemos aprender de cada experiencia, evaluar los ejercicios, identificar dificultades y corregirlas. La voz especializada en gestión de riesgos debe estar presente y ser escuchada, incluso cuando sus recomendaciones obliguen a limitar una convocatoria o modificar decisiones organizativas.

Un gran terremoto puede ser inevitable; que una emergencia se transforme en una catástrofe por falta de preparación no debería serlo.