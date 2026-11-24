El sábado 21 de noviembre, más de un centenar de intelectuales, entre ellos cuatro premios Nobel de Economía, publicaron el Manifiesto de París contra la oligarquía internacional. Sus cifras son inquietantes: en 1987, los 1.500 hogares más ricos del planeta poseían una riqueza equivalente al 3% del PIB mundial; hoy, unos 3.000 concentran el 17%. Su tesis también: ese poder económico compra medios, financia campañas y se convierte en poder político, que a su vez protege al económico. Así, advierten, se corrompen las democracias.

El diagnóstico merece atención. La captura del Estado por intereses particulares es una de las grandes amenazas de nuestro tiempo. Pero conviene mirar de cerca qué captura amenaza al Perú.

En nuestro país, el peligro más inmediato no es un multimillonario comprando una red social. Es el oro ilegal, que, según estimaciones del IPE, superó en volumen al legal en las exportaciones del metal durante el primer semestre de 2026. Es la extorsión, cuyas denuncias se han multiplicado por más de cinco desde 2021. Es el sicariato, que ya no distingue entre el gran centro comercial y la bodega del barrio. Es un Congreso que ha aprobado leyes que, según ha advertido el Ministerio Público, debilitan la persecución del crimen organizado, y en el que apenas el 9% de los peruanos se siente representado. Es el asedio a los árbitros: fiscales, jueces y organismos electorales presionados para que la ley se aplique en beneficio de intereses particulares. Nuestra oligarquía más peligrosa no cotiza en bolsa: opera en la sombra y ya entendió que la política es una inversión rentable.

Quien crea que esto es ajeno a los empresarios se equivoca. La libre empresa necesita dos cosas que hoy están en riesgo. La primera es un mercado con reglas: cuando el oro ilegal, el contrabando y la extorsión se normalizan, el empresario formal compite contra quien no paga impuestos ni respeta la ley, y encima paga cupos para poder trabajar. La segunda es la seguridad jurídica: un Estado capturado, o un caudillo que promete refundarlo todo, puede desconocer contratos, controlar precios o reescribir la Constitución de un día para otro. Sin reglas estables no hay inversión, y sin inversión no hay empleo ni libre empresa que defender.

Comparto la alarma de París, pero no su receta. Más impuestos globales y una propiedad internacional y desprivatizada de la inteligencia artificial suponen confiar en que más poder público, ahora a escala global, corregirá por sí solo los abusos de la riqueza extrema. La experiencia latinoamericana enseña otra cosa: un Estado capturado no se repara entregándole más poder, sino fortaleciendo a los ciudadanos que lo vigilan.

Por eso propuse hace unas semanas, en estas páginas, explorar la creación de Ciudadanos por la Democracia (CxD): una plataforma independiente y no partidista, impulsada inicialmente por líderes empresariales que actúan como ciudadanos, no a través de sus empresas ni de sus marcas, y abierta a la sociedad civil, las universidades y todo aquel comprometido con la democracia liberal y el Estado de derecho.

Y hay una razón práctica para no postergarla. Ninguna democracia está a salvo de los populismos, de izquierda o de derecha, que prometen orden o justicia a cambio de libertades. Según el Latinobarómetro 2026, casi la mitad de los peruanos aceptaría un gobierno no democrático si resolviera los problemas del país. Si mañana llega al poder una opción demagógica, la contención democrática no podrá improvisarse. Tendrá que existir antes: organizada, con credibilidad y con aliados. Las instituciones se defienden mejor cuando la sociedad civil ya está de pie.

Sé cuál es la objeción más seria a esta iniciativa: ¿por qué confiar en líderes empresariales que dicen defender la democracia? El propio manifiesto de París refleja una desconfianza global hacia las élites económicas, y no es infundada. Esa legitimidad no se proclama, se gana. Por eso CxD tendría que nacer con un consejo directivo plural y autónomo, que incluya voces ajenas al mundo empresarial; con un financiamiento transparente, administrado mediante un fideicomiso independiente y sujeto a reglas que impidan que cualquier aportante condicione sus decisiones; y con metas públicas y rendición de cuentas. Su agenda sería clara: proponer políticas públicas pensadas en el interés del país, devolver la política al servicio de la gente e impedir el abuso del poder. Y defender las reglas de juego —la separación de poderes y la independencia de quienes las arbitran—, venga de quien venga la amenaza, sería la mejor prueba de que CxD no defiende ningún interés sectorial.

Los firmantes de París tienen razón en algo esencial: cuando el dinero tuerce la política, la democracia se vacía. La respuesta peruana no puede ser esperar a que otro la salve. Antes que empresarios, somos ciudadanos. Y la ciudadanía, como escribí entonces, no se terceriza.