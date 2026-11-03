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Calladitos nos vemos más bonitos

“¿Qué más tenemos que esperar para que el «antes que empresarios, somos ciudadanos» deje de ser una frase vacía y se convierta en el principio que nos movilice? ¿Cuándo entenderemos que la ciudadanía no se terceriza?”.

    Jorge Medina Méndez
    Por

    Confundador de Capitalismo Consciente Perú

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Por primera vez, el Perú exporta más oro ilegal que legal: el 54% del volumen total en el primer semestre, según el IPE, que proyecta envíos ilícitos por al menos US$16.000 millones este año. Entre enero y agosto se registraron 1.866 homicidios consumados y tentativas. El panorama es muy sombrío: mientras la justicia se debilita, las economías ilegales y el sicariato colonizan corredores económicos y barrios.

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