Calladitos nos vemos más bonitos

Por primera vez, el Perú exporta más oro ilegal que legal: el 54% del volumen total en el primer semestre, según el IPE, que proyecta envíos ilícitos por al menos US$16.000 millones este año. Entre enero y agosto se registraron 1.866 homicidios consumados y tentativas. El panorama es muy sombrío: mientras la justicia se debilita, las economías ilegales y el sicariato colonizan corredores económicos y barrios.

Las denuncias por extorsión se han multiplicado por más de cinco desde 2021, pero hoy hay menos internos sentenciados por ese delito que entonces. El Ministerio Público ha advertido que diversas leyes aprobadas por el Congreso debilitan la persecución del crimen organizado. Apenas el 9% de los peruanos se siente representado por el Congreso. Según el Latinobarómetro 2026, casi la mitad aceptaría un gobierno no democrático si resolviera los problemas. En un entorno así prosperan los caudillos que prometen orden a cambio de libertades.

Frente a esto, buena parte del empresariado ha optado por lo de siempre: hacer su trabajo y guardar silencio. Lo primero es indispensable; lo segundo, peligroso, porque la factura también nos llega. El MEF estima que la inseguridad le costó al sector privado S/13.900 millones en 2025, y la minería ilegal pone en riesgo proyectos formales por más de US$12.000 millones. Si seguimos así, corremos el riesgo de convertirnos en un Estado fallido, donde la libre empresa no sobrevive.

En la encuesta de Ipsos para CADE 2025, la mitad de los ejecutivos encuestados consideró que sus empresas deberían involucrarse más con organizaciones que promueven la economía de mercado, incluidos los centros de pensamiento. Aparentemente, hay voluntad. Pero la seguimos imaginando con logo corporativo.

¿Qué más tenemos que esperar para que el “antes que empresarios, somos ciudadanos” deje de ser una frase vacía y se convierta en el principio que nos movilice? ¿Cuándo entenderemos que la ciudadanía no se terceriza? No se trata de reemplazar al Estado ni de comprar influencia, que sería mercantilismo, la enfermedad que decimos combatir. Se trata de participar como ciudadanos, sabiendo que la confianza en las élites empresariales está seriamente erosionada y que esa legitimidad hay que ganarla.

Necesitamos construir un vehículo para ejercer ese liderazgo ciudadano consciente y activo. De allí surge una idea que viene siendo explorada: la creación de Ciudadanos por la Democracia (CxD), una plataforma independiente y no partidista, impulsada inicialmente por líderes empresariales —no por empresas, razones sociales ni marcas, sino por ciudadanos— y abierta a organizaciones de la sociedad civil, universidades y ciudadanos comprometidos con la defensa de nuestra democracia.

No pretende sustituir a los actores políticos ni competir con las organizaciones existentes, sino articular esfuerzos y multiplicar su capacidad de influencia. Su propósito sería defender la democracia liberal, el Estado de derecho y las libertades que los sustentan, para que la política vuelva a servir al ciudadano.

Su legitimidad dependería de un consejo directivo plural e independiente, financiamiento transparente y reglas que impidan que cualquier promotor o aportante condicione sus decisiones. Tendría metas públicas y rendiría cuentas de sus resultados.

Para proteger a quienes decidan involucrarse y asegurar que los recursos se destinen exclusivamente a los fines de la iniciativa, podría constituirse un fideicomiso administrado por una entidad fiduciaria independiente. Este mecanismo contribuiría a reducir la exposición individual de los aportantes y sujetaría el uso de los fondos a un mandato preciso, con controles y rendición de cuentas, dentro del marco legal.

Entre sus prioridades estarían:

Proponer políticas públicas basadas en evidencia, pensadas en el mejor interés del país y no en el de un sector.

Ejercer presión legítima sobre el Congreso y el Ejecutivo para defender las reglas de juego: separación de poderes, transparencia, rendición de cuentas e independencia de fiscales, jueces y organismos electorales, venga de quien venga la amenaza.

Cerrar el paso a la captura criminal del Estado: trazabilidad del oro, transparencia en el financiamiento político y revisión de las leyes que debilitaron la persecución del delito.

Apoyar y articular esfuerzos con organizaciones de la sociedad civil y con la prensa independiente, en especial el periodismo de investigación que expone esa captura.

Dar voz a quienes sufren en silencio la ausencia del Estado y el abuso del poder político y económico.

Hay razones para intentarlo. El crimen organizado ya entendió que la política es una inversión rentable. Nosotros todavía la tratamos como un gasto evitable.

Calladitos, es cierto, nos vemos más bonitos. La pregunta es cuánto tiempo más podremos darnos ese lujo.