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El Niño y la confianza

“El Niño pondrá a prueba infraestructura, logística, presupuestos y capacidad de respuesta. También pondrá a prueba la confianza”.

    Orlando Plaza Cobián
    Por

    Vicepresidente de Asuntos Corporativos para Edelman Perú

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Foto: GEC)
    (Foto: GEC)
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    En el Perú, El Niño suele entenderse primero como una amenaza climática. Pero hay otra dimensión menos visible y quizá más decisiva: la confianza. Cuando la incertidumbre crece, la ciudadanía no solo espera obras o promesas; busca señales claras de liderazgo, coordinación, rapidez y presencia. En ese terreno, los CEO tienen un rol que va mucho más allá de solo proteger sus propias operaciones.

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