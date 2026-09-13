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Resumen

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Una hilera de flores y fotografías dejadas en honor a las víctimas de los atentados perpetrados el 11S, en el monumento levantado en la Zona Cero de Manhattan. (Foto: EFE/Justin Lane)
Una hilera de flores y fotografías dejadas en honor a las víctimas de los atentados perpetrados el 11S, en el monumento levantado en la Zona Cero de Manhattan. (Foto: EFE/Justin Lane)
/ JUSTIN LANE / POOL
Por Alonso Cueto

El siglo XXI no empezó el 1 de enero del 2000, sino en las primeras horas de la mañana del martes 11 de setiembre del 2001. Ese día, cuando dos aviones perforaron las Torres Gemelas en Nueva York, se rompió para siempre el corazón de una ciudad, con el derrumbe de un santuario de la cultura occidental. La magnitud de este evento que acaba de cumplir 25 años ha enrumbado nuestro tiempo hacia una dirección que parece insalvable.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.