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Resumen

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Un parque limeño a fines de los años ochenta. Desde la banca, podemos ver la galería del mundo.
Un parque limeño a fines de los años ochenta. Desde la banca, podemos ver la galería del mundo.
/ Jean-Marc ZAORSKI
Por Alonso Cueto

Uno sale por el barrio pensando que hay una sabiduría en las calles, que lo han visto todo o casi todo. Caminar siempre es una lección de alguna forma de la vida. Nos cruzamos con gente tan distinta. Cada persona es un paquete de secretos que apenas se muestra, al paso. Uno puede adivinar quiénes son por la ropa que llevan, por el gesto que traen o por el modo de caminar. A veces hay pequeñas historias familiares disimuladas.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.