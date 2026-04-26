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Escritor mordaz, cultísimo intelectual y político reaccionario, la ansiedad política y el genio literario definen a uno de los protagonistas del Siglo de Oro español.
Escritor mordaz, cultísimo intelectual y político reaccionario, la ansiedad política y el genio literario definen a uno de los protagonistas del Siglo de Oro español.
/ Ipsumpix
Por Alonso Cueto

Los pícaros, los delincuentes, los bandidos, los hechiceros siempre existieron pero han entrado a formar parte de la literatura en tiempos recientes. Desde hace apenas cuatro siglos aparecieron como las figuras centrales de una novela cuyo autor, a pesar de su desparpajo, quiso esconderse en el anonimato. “El Buscón”, que no fue reconocida pero sí fue escrita por el gran Francisco de Quevedo y Villegas, fue publicada por primera vez en Zaragoza en 1626, y hoy se sigue reeditando y leyendo. Su protagonista, Pablos de Segovia, busca ascender social, económica y desesperadamente en cada una de sus páginas.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.