icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Frases literarias por Fiestas Patrias. De izquierda a derecha: César Vallejo, Mario Vargas Llosa y Blanca Varela. (Fotos: Archivo GEC)
Frases literarias por Fiestas Patrias. De izquierda a derecha: César Vallejo, Mario Vargas Llosa y Blanca Varela. (Fotos: Archivo GEC)
Por Alonso Cueto

Un aniversario es una renovación de las expectativas respecto de nuestra sociedad. El hecho de que celebremos los 205 años de la república nos recuerda las alusiones de nuestros escritores. Dos de las frases más conocidas de la literatura peruana son muestras de la incertidumbre y la pesadumbre que nos ha acompañado. En “Los heraldos negros”, frente a la constatación de los golpes de la vida, César Vallejo responde con una frase de desconcierto: “Yo no sé”. El desconcierto es una de las claves de una obra que explora el dolor original en clave nacional.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.