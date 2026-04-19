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Resumen

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Mario Vargas Llosa en su departamento de Nueva York, tras el anuncio del Nobel en el 2010.
Mario Vargas Llosa en su departamento de Nueva York, tras el anuncio del Nobel en el 2010.
/ RICHARD HIRANO
Por Alonso Cueto

Mario Vargas Llosa acaba de cumplir un año sin nosotros y con frecuencia me he preguntado qué habría dicho de todo lo que está pasando. En los 12 meses desde que nos dejó, tuvimos ya dos presidentes nuevos que se hicieron pronto antiguos. Boluarte fue sustituida por Jerí y este por Balcázar (que en su discurso inaugural dijo “tener una idea de cómo debe gobernar” y que esperaba la felicitación de Vladimir Cerrón). A Mario le hubiera divertido que cuando la prensa se refirió al grupo de señoritas que visitaba al presidente Jerí en Palacio a ciertas horas, las hubieran definido como “visitadoras”. Lo eran de un Pantaleón sin barco aunque igualmente a la deriva.

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