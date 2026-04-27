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El proyecto fue anunciado en redes sociales en julio de 2022. Fotos: Miami Beach Peruano.
El proyecto fue anunciado en redes sociales en julio de 2022. Fotos: Miami Beach Peruano.
Por Sebastián Ramírez Mendoza

Ha sido promocionado en redes sociales como un prometedor proyecto inmobiliario. Sin embargo, luego de casi cuatro años desde su anuncio, aún no se ha construido ninguna vivienda, pese a que se han vendido alrededor de 3.000 lotes. Ese es el caso del denominado “Miami Beach Peruano”, ubicado en Casma, Áncash. Diversas denuncias públicas sugieren que, tras la venta de los terrenos, los compradores quedan a su suerte, sin una hoja de ruta clara para concretar el sueño de la casa propia.

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