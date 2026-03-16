Por Sebastián Ramírez Mendoza

El suministro de gas y combustible en el país enfrenta una presión crítica. En este contexto, han salido a la luz una serie de cuestionamientos sobre lo que ocurre dentro de las plantas de procesamiento de Pisco y Malvinas, operadas por Pluspetrol. Trabajadores miembros del Sindicato Unitario de Trabajadores de Pluspetrol Perú S. A. (Sutrappec) alertaron que la empresa terceriza los servicios de atención de emergencias e incendios. Según afirman, la medida reemplazó a brigadas internas con experiencia y conocimiento de las instalaciones, lo que podría debilitar la capacidad de respuesta ante incidentes, pero la compañía optaría por la tercerización para reducir costos.

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