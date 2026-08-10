Los hombres de rojo de Perú están listos para trasladarse a donde más los necesitan. Este lunes, un devastador terremoto de magnitud 7.4 sacudió Colombia y dejó, hasta el momento, más de 100 muertos y decenas de heridos. Ante la emergencia, la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) informó que permanece en alerta y preparada para viajar al país afectado en caso de que el Gobierno colombiano requiera su apoyo.

“ Tenemos ya un grupo de 30 efectivos que se encuentran en estado de alerta y, en el caso que se active, ya pasamos a la siguiente etapa, que es movilización”, señaló el comandante Leonidas Telenta.

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Como se recuerda, este equipo se especializa en la localización, estabilización y rescate de personas atrapadas entre los escombros de estructuras colapsadas. Hace unas semanas, sus integrantes viajaron a Venezuela para apoyar en las labores de emergencia tras los terremotos registrados en ese país.

Peruanos en Colombia

Hasta el momento, no se han reportado peruanos afectados por el sismo, cuyo epicentro se localizó en el departamento de Chocó. Sin embargo, las cifras irán actualizándose con el paso de las horas.

La Cancillería, así como la presidenta Keiko Fujimori, enviaron sus condolencias a los familiares de las víctimas colombianas y expresaron su solidaridad con la nación, que acaba de declarar el estado de “desastre nacional”.

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