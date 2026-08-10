Los hombres de rojo durante sus labores de apoyo en Venezuela. Foto: USAR Perú
Los hombres de rojo durante sus labores de apoyo en Venezuela. Foto: USAR Perú
Por Redacción EC

Los hombres de rojo de Perú están listos para trasladarse a donde más los necesitan. Este lunes, un devastador terremoto de magnitud 7.4 sacudió Colombia y dejó, hasta el momento, más de 100 muertos y decenas de heridos. Ante la emergencia, la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) informó que permanece en alerta y preparada para viajar al país afectado en caso de que el Gobierno colombiano requiera su apoyo.

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